La nova alcaldessa del PP a València penjarà dissabte la bandera LGTBI+ amb motiu de l’Orgull

València celebra dissabte la gran manifestació de l’Orgull LGTBI+, diada que se celebra a escala internacional el 28 de juny. L’Ajuntament, malgrat el canvi de Govern després de les eleccions municipals passades per les quals María José Catalá, del PP, ha sigut nomenada nova alcaldessa en substitució de Joan Ribó, de Compromís, es mantindran les accions previstes per l’anterior executiu d’esquerres.

En aquest sentit, fonts municipals han confirmat a elDiario.es que dissabte es penjarà del balcó municipal la bandera LGTBI+ amb motiu de la jornada festiva que es viurà als carrers de la ciutat.

Precisament, aquesta bandera va ser objecte de controvèrsia el dia de la investidura de Catalá com a nova alcaldessa. L’equip de Ribó la va deixar penjada un dia abans i dissabte al matí, abans de la presa de possessió de la primera edil popular, es va retirar. Encara que en un primer moment Compromís i el PSPV van acusar els populars d’ordenar la retirada, des del PP ho van negar i finalment tot va quedar en un malentés, amb disculpes incloses de Ribó.

La bandera del col·lectiu LGTBI+ tornarà a lluir, així doncs, dissabte al balcó municipal. Catalá, que també ha assegurat que els Gai Games se celebraran l’any 2026 a València, tal com estava previst, es desmarca així d’altres ajuntaments com el de Nàquera, governat per Vox amb el suport del PP, on s’ha prohibit posar banderes del col·lectiu en edificis públics.

La marxa ix de l’Albereda a les 19.30

La festa de l’Orgull de dissabte es preveu com una de les més multitudinàries i marxarà per les persones “invisibilitzades” i que “han quedat en els marges” de la Llei LGTBI estatal, afirmen des de l’organització.

Sota el lema ‘Orgull de totes, drets per a totes’, la manifestació arrancarà a les 19.30 en el passeig de l’Albereda i seguirà per la Porta de la Mar i el carrer de Colom fins a acabar en la plaça de l’Ajuntament a les nou de la nit, quan es llegirà el manifest.

En finalitzar la marxa, donarà començ la festa de l’Orgull en la plaça de l’Ajuntament amb un cartell encapçalat per Rebeca Pous, coneguda per l’himne ‘Duro de pelar’, i del valencià DJ Suri, entre altres actuacions, amb l’artista drag Liz Dust com a mestra de cerimònies.