La número dos del vicepresident valencià de Vox se salta els terminis obligatoris del portal de transparència

La secretària autonòmica de Cultura de la Generalitat Valenciana, Paula Añó, està des del 5 d’agost passat, data del seu nomenament, sense revelar la seua declaració de renda en el portal de transparència Gva Oberta. Añó va ser el fitxatge estrela del vicepresident autonòmic de Vox, l’extorero Vicente Barrera, per al seu departament. Exintegrant d’una llista del PP al Parlament de Catalunya, l’octubre del 2021 va formar part de la candidatura de Manuel Valls, Barcelona Pel Canvi, quan aquest va deixar la direcció de la plataforma. La número dos de Barrera també es va fer viral en una intervenció en El programa de Ana Rosa durant la vaga independentista l’octubre del 2019.

En la seua fitxa d’alt càrrec en el portal Gva Oberta només consta la seua titulació (llicenciada en Dret per la Universitat de València) i la seua declaració de béns, que ressenya depòsits en comptes de 24.042 euros i fons d’inversió per un import de 22.220 euros, a més d’un veler valorat en 22.500 euros. No obstant això, no hi ha ni rastre de la seua declaració de renda. L’apartat de compatibilitats també roman buit.

De fet, segons ha pogut saber elDiario.es, l’Oficina de Control del Conflicte d’Interessos, dependent de la Presidència de la Generalitat, la va requerir el 26 d’octubre passat perquè aportara la documentació que estableix com a obligatòria la normativa autonòmica.

El director general de Transparència i Participació, José Salvador Tárrega, assegurava que s’havia superat el termini per a aportar la documentació i requeria l’alt càrrec perquè complira la seua obligació en un termini addicional de 15 dies hàbils.

També li recordava que, passat el termini, es pot iniciar el procediment sancionador corresponent.

Els alts càrrecs de la Generalitat Valenciana tenen un termini inicial de dos mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració de la renda. A partir d’aquest termini, els tècnics de l’Oficina de Control del Conflicte d’Interessos analitzen la documentació abans de publicar-la en el portal de transparència.

No obstant això, en l’apartat corresponent a la declaració de la renda de Paula Añó, el portal Gva Oberta indica: “No consta informació o la informació no ha sigut facilitada per l’AEAT [Agència Estatal d’Administració Tributària], en cas d’autorització per a recaptar les dades fiscals”.