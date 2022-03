Un observatori per a la prevenció dels delictes d’odi s’encarrega de l’assessorament contra la discriminació

La Generalitat Valenciana ha creat l’observatori per a la igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció dels delictes d’odi, un òrgan col·legiat de caràcter consultiu per a assessorar les administracions públiques.

L’observatori, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, estarà presidit per Mónica Oltra, consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i té l’objectiu de vetlar per les polítiques basades en la “prevenció, sensibilització i formació en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació per raó de sexe, nacionalitat, origen racial o ètnic, edat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, grup familiar, desenvolupament sexual, diversitat funcional o discapacitat, religió o creences, idees polítiques, pobresa, llengua, cultura, malaltia, estètica o cos”.

Entre les seues funcions inclou la cerca i l’anàlisi de la informació per a millorar la planificació i l’avaluació de decisions públiques en la matèria, a més del seguiment de l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi, a través d’informes anuals.

A més de sol·licitar, proposar i elaborar estudis, el nou observatori assessorarà els diferents departaments de la Generalitat i formularà recomanacions a les administracions públiques. El decret també encarrega al nou organisme difondre “informació periòdica i sistemàtica” sobre els indicadors en igualtat de tracte i no-discriminació.

L’observatori preveu tindre 43 vocalies, amb una duració del mandat de tres anys prorrogables pel mateix període. L’organisme abonarà les despeses de desplaçament als vocals, amb justificació documental prèvia. Les vocalies inclouen dotze directors generals, dues persones proposades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, un representant de les universitats públiques valencianes i un altre de la Delegació del Govern.

A més, l’observatori també preveu vocalies socials en matèria LGTBI, trans, poble gitano, entitats socials, llibertat religiosa, diversitat funcional o antifeixista, entre altres àrees. L’organisme comptarà amb dos representants de les organitzacions sindicals majoritàries, dos vocals més en condició de víctimes de delictes d’odi i tres experts en igualtat de tracte.