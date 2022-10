Ofertes de 40.000 euros i càsting a refugiats pobres: així va ser l’intent de comprar un fetge per a un milionari

“El que es pretén lògicament és evitar qualsevol tipus d’intent d’aprofitar-se de persones en situació de vulnerabilitat i que puguen tindre la temptació, a canvi de diners, de ser donant d’òrgans o, en aquest cas, de part d’òrgans”. Així resumeix el fiscal Jaime Gil el rerefons del judici que ha començat dilluns en la secció segona de l’Audiència Provincial de València contra cinc acusats libanesos que van intentar aconseguir un fetge per a Hatem Akkouche, un acabalat alcalde del país dels cedres que patia una malaltia hepàtica. “La legislació és molt garantista i precisament no hi ha molts casos com aquest”, afirma el fiscal.

Els cinc acusats van arribar a un pacte de conformitat pel qual reconeixien els fets i assumien penes inferiors a dos anys de presó que evitava que entraren a la presó. L’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), l’organisme públic dependent del Ministeri de Sanitat encarregat de desenvolupar les funcions relacionades amb l’obtenció i la utilització clínica d’òrgans, teixits i cèl·lules, va ser expulsada del procediment per l’Audiència de València pel fet de considerar que no era perjudicada. La decisió va propiciar el pacte de conformitat amb el ministeri fiscal. No obstant això, després d’un recurs de l’Advocacia de l’Estat, que representa l’ONT, el Tribunal Suprem va obligar a repetir el judici amb l’organisme públic com a acusació.

En aquesta nova vista, la Fiscalia demana set anys de presó als familiars pel presumpte delicte de promoció, afavoriment o facilitació de trasplantament il·legal d’òrgans humans aliens. Per a Hatem Akkouche sol·licita tres anys de presó per un presumpte delicte de promoció, afavoriment o facilitació de trasplantament il·legal d’òrgans humans aliens, com a principal receptor, amb coneixement de l’origen il·lícit. A pesar que ni el ministeri públic ni l’ONT demanen cap responsabilitat civil, les defenses de quatre dels cinc acusats han presentat documentació davant notari que acredita una donació a l’organisme dependent del Ministeri de Sanitat per una suma total de 30.000 euros. El fiscal considera que es tracta d’una “circumstància totalment estranya” i “aliena al procés”.

Entre abril i maig del 2013, segons l’escrit d’acusació del ministeri fiscal, els germans i els nebots de l’alcalde libanés van actuar d’enllaços amb el malalt que pretesament pretenia aprofitar el “prestigi de les cirurgies de trasplantament a Espanya per a operar-se. Dos dels familiars, l’administrador únic i l’apoderat d’una empresa a Novelda (Alacant), ajudats per un conegut, ”van idear un pla per a aconseguir“ el trasplantament amb un ”crebant evident de la legislació espanyola“ sobre donació d’òrgans entre persones vives, segons l’acusació pública. Tot això a pesar que van ser ”escrupolosament informats“ sobre la normativa espanyola per part de les autoritats sanitàries, concretament per metges de l’Hospital Universitari de Pamplona i de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Els acusats van començar a “reclutar possibles donants” contactant amb “persones sense recursos o en situació de necessitat econòmica” perquè accediren a donar el fetge a canvi d’una recompensa. En la clínica Quirón de València, un centre privat, es van fer analítiques completes, ressonàncies magnètiques i TAC abdominals a huit pacients per confirmar si eren aptes per a una donació de fetge. Els candidats eren “persones especialment vulnerables tant per la procedència com per la penúria econòmica”, destaca l’escrit de la Fiscalia.

El germà del milionari libanés va pagar 12.000 euros per les proves amb la targeta bancària de l’empresa de què és administrador únic. A una dona li van oferir 40.000 euros “per un tros del fetge”, encara que al final van preferir que el donant fora un home (això sí, en agraïment li van oferir un “matrimoni de conveniència amb un libi per 10.000 euros”).

Un altre dels candidats “es va fer passar per un amic d’un amic del receptor” i va assegurar que donaria el fetge de manera altruista. No obstant això, no va aconseguir l’aval dels comités d’ètica dels hospitals de Pamplona i Barcelona ni la necessària autorització judicial. En l’Hospital Clínic de la ciutat comtal no es van creure el seu caràcter altruista atés que es tractava d’una persona “de nacionalitat romanesa que ni parlava la llengua del receptor ni tenia la mateixa nacionalitat ni religió i no semblava amb cap vincle que justificara el seu consentiment desinteressat”, relata la Fiscalia.

La responsable d’una ONG va destapar el cas

Els acusats també van contactar amb una refugiada sense faena a qui van fer les proves, rebutjant aquesta possibilitat en detectar que estava embarassada. A un altre dels candidats tantejats li van oferir portar a Espanya els seus fills i un “gran regal”. L’últim dels possibles donants es va negar a sotmetre’s a l’operació en assabentar-se del risc de la intervenció.

Després del càsting, la donació de l’òrgan es va resoldre de manera senzilla. Si bé al Líban s’havia conclòs que el fetge del fill del milionari era massa menut per a ser donant, les proves a l’Hospital Clínic de Barcelona van determinar que el trasplantament era possible. L’operació es va dur a terme el 26 d’agost de 2013. Una responsable d’una ONG que atén persones migrants va alertar de l’intent de compravenda d’òrgans a la Policia Nacional, que va detindre els cinc acusats.

La defensa de l’alcalde libanés ha demanat la lliure absolució de l’home o 18 mesos de presó com a qualificació alternativa. A més, també ha plantejat l’eximent del parentiu i les dilacions indegudes. Hatem Akkouche, segons ha explicat el seu advocat, ha donat 7.500 euros a l’ONT, que exerceix l’acusació i no sol·licita cap responsabilitat civil, com a mostra de la seua “ferma voluntat de reparar el mal causat, si se n’ha pogut causar”. Encara que manté la “innocència absoluta” del polític libanés.

El tribunal ha acceptat que els acusats declaren en l’última sessió, després dels testimoniatges dels testimonis i ha suspés la sessió de dilluns, centrada en les qüestions prèvies i que ha comptat amb una traductora per a alguns dels acusats.

El fiscal ha assenyalat que es tracta d’un delicte perseguible d’ofici i ha recordat que és el segon cas similar a Espanya en matèria de trasplantament d’òrgans. “Quan es tracta de donacions inter vivos han de ser de caràcter altruista i amb consentiment lliure de la persona que dona”, ha dit el fiscal Jaime Gil en declaracions als mitjans de comunicació.