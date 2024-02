Onada d’impagaments en la Generalitat Valenciana: farmàcia, dependència i empleats públics pateixen retards

Els sindicats UGT i Comissions Obreres denuncien una onada d’impagaments “sense precedents” per part de la Generalitat Valenciana. Els retards en les nòmines i altres errors en aquestes afecten els departaments d’Igualtat i Serveis Socials, Educació i Agricultura, tant personal de la mateixa Administració com d’organismes autònoms i empreses concessionàries.

Segons un comunicat d’UGT, centenars de persones treballadores de la Generalitat Valenciana, la major part de la Conselleria d’Igualtat i Serveis Socials i de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), que estaven fent substitucions o tenien contractes de 21 dies no han rebut les nòmines. El sindicat qualifica l’incident de “greu i insòlit”: “Mai en la història de la Generalitat Hisenda havia deixat de pagar els seus empleats i empleades públics”, afirmen. La incidència, denuncien, generarà disfuncions en l’actualització de triennis o graus de carrera professional que s’hagen generat aquest mes, i “és, si és possible, més greu, perquè afecta treballadores i treballadors substituts (la major part dones) que cobren a mes vençut”, cosa que augmenta la demora.

Els partits de l’oposició, el PSPV i Compromís, també han recopilat una sèrie d’impagaments de l’Administració pública. Aquests afecten Sanitat, pel pagament a les farmàcies, a Educació i a Serveis Socials, els beneficiaris dels quals denuncien retards en el sistema de dependència. Els retards abasten els mesos de desembre i gener. “En les últimes setmanes hem comprovat que els impagaments de la Generalitat s’estenen a tot arreu. En l’àmbit educatiu hi ha mestres que ja fa dos mesos que no cobren i personal de neteja dels centres educatius que tampoc reben les nòmines”, denuncia en un comunicat la portaveu adjunta de Compromís Aitana Mas. Segons adverteix, passa el mateix en l’àmbit dels serveis socials, “amb treballadors públics que no cobren, impagaments a entitats del sector i impagaments d’ajudes com la de la dependència”.

Per part del PSPV, el seu portaveu José Muñoz ha apuntat: “Hem tingut coneixement de retards en els pagaments de les ajudes a la dependència, les nòmines dels docents, els treballadors de l’IVIA, així com de milers de treballadors substituts en la Generalitat, a què se suma que la Generalitat no ha ingressat als ajuntaments la participació dels tributs de l’Estat ni el que correspon a les farmàcies”. En un comunicat, el síndic indica que “els impagaments generalitzats en la Generalitat Valenciana provoquen un col·lapse sense precedents en tots els nivells de l’Administració”. Tots dos han demanat la compareixença de la Consellera d’Hisenda, Ruth Merino, perquè explique els problemes amb les nòmines.

Altres treballadors han traslladat a aquest diari que tenen problemes amb les nòmines d’Educació des de l’estiu passat. En concret, denuncien que no se’ls abonen els complements retributius, superiors a 800 euros mensuals. També tenen problemes els professors de Formació Professional, que es van integrar en el cos de professors de Secundària el setembre i no han cobrat el que correspon a la seua nova situació.

D’altra banda, el sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha denunciat que una de les empreses encarregada de la neteja d’un centenar de centres educatius de Secundària no podrà fer front a les nòmines, perquè està quatre mesos sense cobrar de la Conselleria d’Educació. Mesnet, adjudicatària del servei de neteja de diversos instituts públics d’Alacant i València, ha comunicat als presidents i presidentes dels comités d’empresa que no disposa de capacitat econòmica per a assumir el pagament de les nòmines a causa de l’impagament de factures per part d’Educació des d’octubre del 2023. L’empresa ha traslladat que no podrà fer front a la nòmina de la plantilla de lots adjudicats si no s’abona aquest deute el mes de gener. Educació afirma que està en fase de resolució i deriva la responsabilitat a Hisenda.

Les conselleries han derivat la responsabilitat a Hisenda adduint un error informàtic. Segons va publicar Valencia Plaza, els treballadors van rebre una circular en què se’ls va indicar que cobrarien la nòmina amb la de febrer. El motiu, apunten, és el nou sistema Nefis, que controla els pagaments de l’Administració. Hisenda nega els impagaments, encara que reconeix “algunes incidències que són esmenades posteriorment”. La titular d’aquest departament, Ruth Merino, ha indicat que el volum d’incidències “no difereix de manera notable” del que s’ha registrat en exercicis anteriors, “malgrat que en aquest 2024 s’ha posat en marxa el nou sistema operatiu Nefis”, segons recull la Generalitat en un comunicat, i ha considerat que els funcionaris han fet un gran esforç en l’adaptació. “El procés d’implantació ha suposat un sobreesforç als òrgans de gestió, que han hagut d’enfrontar-se a una nova eina, així com als dos departaments tècnics, que han hagut de supervisar tots els processos i han demostrat una gran professionalitat”, ha afirmat.