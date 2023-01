Orba suprimeix el bou embolat dels seus actes taurins: “Aquests actes no tenen cabuda en la societat actual”

“No volem celebrar aquesta mena d’actes, pensem que no tenen cabuda en la societat actual i per això l’equip de Govern va decidir l’estiu passat no contractar ni bous embolats ni bou encaixonat durant la setmana taurina celebrada el mes d’agost passat; la resta dels actes, com els bous al carrer o els correbous es van fer amb normalitat, encara que es van reduir els actes”.

L’alcalde de la localitat d’Orba, Ignasi Cervera, de Compromís, ha explicat així els motius que els ha portat a prescindir d’aquests actes taurins, equiparant-se, segons explica, a altres municipis pròxims que també han renunciat al bou embolat com Pedreguer, Ondara o Gata de Gorgos. Tavernes de la Valldigna o Sueca han decidit prescindir de qualsevol modalitat d’acte taurí.

Segons Cervera, fins ara era la penya taurina de la localitat la que organitzava els diversos actes, però quan se’ls va comunicar la decisió d’eliminar el bou embolat i el bou encaixonat, van mostrar la seua disconformitat i van decidir no fer-se’n càrrec, per la qual cosa va ser l’Ajuntament el que es va encarregar de gestionar-ho: “Va ser una decisió presa en el si del Govern municipal amb totes les conseqüències, siguen positives i negatives. Si els veïns i veïnes ens han de premiar o passar factura en les pròximes eleccions, és decisió seua, però si eixim reelegits, es mantindrà l’eliminació d’aquestes dues modalitats de bous al carrer”.

Compromís va guanyar l’alcaldia d’Orba, fins llavors en mans del PP, l’any 2015, en obtindre cinc regidors, pels quatre dels populars i dos del PSPV. Quatre anys més tard, va aconseguir la majoria absoluta amb set edils, per dos dels socialistes i dos més del PP.

Des del 2015, segons Cervera, s’havien mantingut tots els actes taurins, “però l’augment del moviment de conscienciació sobre aquesta mena d’actes ha fet que una vegada superada la pandèmia i represes les festes populars, s’haja pres aquesta decisió”.

“Considerem que es tracta d’una decisió política que ha de prendre el Govern municipal i que el debat de la qual no s’ha de traslladar al carrer; no volem que es facen aquesta mena d’actes amb animals, no els entenem en la societat actual independentment del debat sobre si és maltractament animal o no”, afirma l’alcalde.

Com va informar elDiario.es, en el passat el PP ja va intentar protegir tant les corregudes de bous com els bous al carrer mitjançant la seua declaració com a Bé d’Interés Cultural (BIC) Immaterial. No obstant això, l’expedient finalment va quedar arxivat el juny del 2012 davant el rebuig de dues de les entitats culturals consultades i l’abstenció d’una altra, i comptar tan sols amb un informe favorable.

Per exemple, el dictamen del Consell Valencià de Cultura aprovat el 2009 afirma textualment que “en el cas de la modalitat del bou embolat”, resulta manifest el fet que l’animal és sotmés a un dolor innecessari.

Per part seua, l’informe de la Universitat de València (complet en l’enllaç) afirma que, quant a la protecció de la integritat de l’animal, aquesta és “absolutament impossible” en les corregudes de bous, atesa l’existència del terç de vares, les banderilles i el sacrifici: “Però, també en la major part de les modalitats del bou de carrer es donen pautes d’actuació que produeixen patiment a l’animal, més clarament presents en el bou embolat. La violència sacrificial, i per tant el maltractament i la tortura, és un element indissoluble de la festa que, des d’una perspectiva contemporània, no pot ser inclosa en una declaració de bé patrimonial immaterial, per molt gran que siga l’arrelament històric i la implantació social”.

La Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles afirma directament que aquests actes taurins populars “no tenen prou entitat cultural” per a la seua declaració com a BIC.