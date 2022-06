Ousmane Caayay, de refugiat en l’‘Aquarius’ a forner premiat a Alacant per la seua coca amb tonyina

Passats uns minuts de les sis de la mainada del diumenge 17 de juny de 2018, divendres ha fet quatre anys, arribava a València la flotilla de l’Aquarius (el vaixell de rescat de l’ONG francesa SOS Mediterranée va arribar a port acompanyat pels vaixells de l’armada italiana Dattilo i Orione). A bord viatjaven més de 600 migrants rescatats de les aigües de la Mediterrània uns dies abans. Un d’aquells refugiats era Ousmane Caayay, un adolescent de 17 anys procedent de Gàmbia.

Ousmane quasi no va xafar València, ja que va ser traslladat directament a Alacant amb autobús, on a penes va estar tres mesos: “Quan vaig complir els díhuit, em van enviar a Castelló, on em vaig centrar a estudiar i aprendre castellà”. La seua vida, com ell mateix reconeix en declaracions a elDiario.es, “dona per a escriure un llibre, és molt llarga”. Va eixir de Gàmbia el 2015 per dirigir-se a Líbia, on va estar treballant durant anys per poder pagar els 1.000 euros que li costava el ‘bitllet’ a Europa –és a dir, una plaça en una pastera que no et garantia l’èxit d’arribar a la ‘terra promesa’.

Des de Castelló va tornar a Alacant, on es va assentar i va començar a treballar com a forner fa tres anys, la seua primera faena a Espanya: “Mai ho havia fet, ja que la meua experiència era de fuster”. La veritat és que va arribar a aquesta faena quasi de casualitat, com reconeix Esperanza Ballesteros, de Panadería Ballesteros, forn tradicional de Benimagrell (Sant Joan d’Alacant), on treballa des de fa anys: “Feia un any que buscàvem algú i va sorgir la possibilitat gràcies a la meua germana, que treballa amb una organització d’ajuda al refugiat d’Elx, que ens va comentar que tenien a dues persones que volien treballar, i un d’ells era Ousmane”.

“Al principi ens va costar una mica per la barrera de l’idioma, però a poc a poc es va anar assentant, perquè té molta traça i és un gran professional”, apunta Esperanza. Tan bé li va la faena en el forn que ha elaborat amb Esperanza una coca de tonyina per al concurs tradicional de les Fogueres d’Alacant que ha resultat guanyadora en el certamen.

Encara que no és la primera vegada que Panadería Ballesteros es presenta a aquest concurs –el 2019 hi van quedar quarts–, sí que és la primera vegada que guanyen: “Estem sorpresos per aquest reconeixement”.

Una vida assentada a Espanya

Ousmane és casat amb una espanyola, amb qui espera una filla. Quant a la seua situació administrativa, va aconseguir els papers, però “els vaig perdre”, encara que actualment està regularitzat. Als seus 22 anys està totalment assentat a Alacant, on ha format una família, té un pis i una hipoteca.