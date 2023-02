Oxfam Intermón denuncia a València la concentració de riquesa de l’1% amb l’obra teatral ‘Experiència Davos’

A través de l’humor, la paròdia i la improvisació teatral, Oxfam Intermón denuncia que l’1% més ric acapara quasi el doble de riquesa que el 99% restant. Experiència Davos parla dels orígens del Fòrum Econòmic Mundial que se celebra a la ciutat suïssa on es reuneix l’elit mundial des de fa 50 anys amb la finalitat d’avançar en compromisos i solucions polítiques als grans desafiaments. L’obra denuncia el creixement de la desigualtat i de la pobresa i dijous es va representar en l’Espai Inestable de València.

En el seu últim informe, l’organització assenyala que un milmilionari s’embutxaca 1,7 milions de dòlars per cada dòlar de nova riquesa global que rep una persona del 90% més pobre de la humanitat. El creixement de la fortuna dels milmilionaris és de 2.700 milions de dòlars diaris. Durant l’última dècada, el nombre de milmilionaris i la seua riquesa s’han duplicat.

La representació teatral s’emmarca en la campanya ‘Tax the rich’ que Oxfam Intermón va posar en marxa coincidint amb el Fòrum Econòmic Mundial de Davos el 16 de gener passat. La campanya exigeix que s’incremente la pressió fiscal sobre les grans empreses i fortunes.

Després de l’espectacle, va tindre lloc una conversa entre Alberto Pla i la fotoperiodista Eva Máñez. Entre les convidades va estar Lucía Beamud, regidora d’Igualtat de València, també Pere Climent, director de Cooperació, a més de representants dels partits polítics Compromís i Podem. Igualment hi van estar presents algunes persones influents i que col·laboren amb Oxfam Intermón com Soledad Giménez, i va haver-hi una valuosa presència de delegades de diferents organitzacions socials i sindicats.

La conversa va girar al voltant de diversos temes centrals, com ara la gran concentració de la riquesa en molt poques mans i l’enorme bretxa de la desigualtat que deixa milions de persones en la pobresa, sense un present de vida digna ni un futur millor.

També es va abordar la fiscalitat justa i progressiva com a eina per a lluitar contra l’obscena concentració de riquesa i garantint ingressos suficients per a finançar polítiques i serveis socials públics, universals i de qualitat per a tothom. Un sistema fiscal dissenyat perquè pague més el que més té.

Un altre dels temes proposats va ser l’art com un mitjà potent a través del qual es pot acostar a la ciutadania i als actors socials i polítics aquesta vergonyosa injustícia, posant en valor les exigències i les propostes de canvi que emergeixen des de les organitzacions socials i sindicals; i col·locant damunt la taula la responsabilitat política dels que governen o aspiren a governar.

‘Tax the rich’, la campanya

A través d’una red flag (bandera roja), emoji d’ús habitual en l’àmbit digital per a assenyalar les relacions sentimentals nocives, Oxfam Intermón denuncia que hi ha pràctiques i polítiques pròpies de relacions socioeconòmiques tòxiques, com el fet que les empreses de l’Ibex hagen obtingut al final de 2022 uns beneficis un 60% superiors als que registraven abans de la pandèmia, mentre que els salaris a penes han crescut un 4%.