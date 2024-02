La PAH tracta de frenar el desnonament imminent de 13 famílies d’habitatges de la Sareb a Montserrat

“La PAH planteja que es paralitze el desnonament d’aquestes 13 famílies, perquè n’hi ha alguna amb contracte amb la propietat anterior que no ha tingut temps de justificar-ho i altres amb menors d’edat sense alternativa residencial. Davant la radicalitat d’un desnonament la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), com a empresa pública, ha d’adoptar una decisió responsable”.

El portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de València, José Luis González, s’ha pronunciat així pel que fa al desnonament previst per a dimecres en un bloc de 54 habitatges situat al carrer de la Pau de Montserrat, un municipi de 9.300 habitants de la Ribera Alta.

González ha reconegut que en els últims temps la Sareb s’ha mostrat més sensible amb aquestes situacions, però ha insistit que no és prou: “Ha de canviar radicalment el seu plantejament i, en compte de, primer, rescatar la banca, en segon lloc, vendre els habitatges a fons, en tercer lloc. fer caixa i, finalment, veure què passa amb la gent, ha d’invertir els termes i posar les famílies per davant. La Sareb és nostra. Ja és el moment que la Sareb estiga al servei de la gent”.

Des de la Sareb han informat que, dels 54 immobles, a més dels 13 desallotjaments previstos, 12 estan buits i a la resta se’ls ha oferit un lloguer social per haver-se acreditat situació de vulnerabilitat i un contracte amb la propietat anterior o un dret de compra preferent.

Fonts de l’entitat han explicat que a efectes legals els habitatges encara no són seus, ja que precisament el procediment judicial es fa com a pas previ a l’assumpció de la propietat de l’immoble, procedent en primera instància d’algun constructor o promotor que no ha pogut fer front a un deute amb una entitat financera.

Sobre els 13 desnonaments, han comentat que es tracta de persones que han ocupat els habitatges de manera irregular i que són conflictives, i que generen problemes de convivència amb la resta dels veïns i veïnes.

El PP i Vox es desmarquen del pla de xoc de la PAH

Els representants de la PAH han lamentat la “falta de confluència” entre els partits polítics de les Corts després de la reunió que han mantingut dimarts amb representants de les diverses formacions en què “no s’ha pogut arribar a un acord” entre tots sobre qüestions d’habitatge. “Estem en contra de les estratègies polítiques que impedeixen resoldre els problemes”, han indicat.

El pla de xoc presentat inclou propostes com que es torne a posar en marxa la unitat d’ajuda contra els desnonaments i que les Corts exigisquen els 500 habitatges que havien de traspassar-se de la Sareb al parc públic, ja que aquest només cobreix un 0,7% de l’oferta.

També reclama als partits mesures per a evitar els desnonaments, com ara “crèdits blancs, un programa de lloguer que permeta a les administracions ser titulars i que les famílies es puguen subrogar i augments de les ajudes de lloguer”.

Així mateix, advoquen per mobilitzar habitatges buits per a destinar-los al parc públic. Una altra de les seues propostes és “un programa solidari per als particulars que tenen habitatges, garantint que cobren i garantint que l’estructura de l’habitatge es mantinga perfectament”.

Segons el que ha explicat González, per part del Partit Popular “no han rebut resposta” a les propostes plantejades en una altra reunió que van tindre amb ells el 31 de gener passat, perquè el responsable d’habitatge, Fernando Pastor, no ha pogut acudir. Per això, els populars els han plantejat celebrar una altra reunió amb tots els grups polítics.

En el cas de Vox, ha apuntat que no s’ha aconseguit arribar a “cap” acord, ja que “la major part dels temes plantejats quedaven fora de les seues competències”, però, així i tot, assenyala que hi ha hagut confluència en les qüestions relacionades amb la construcció d’habitatge.

Quant al PSPV i Compromís, el portaveu de la plataforma ha valorat “molt positivament” s’hagen mostrat d’acord amb les propostes del pla de xoc i que, a més, s’hagen concretat “una sèrie de sessions tècniques de treball per a desenvolupar aspectes fonamentals d’aquest pla”.