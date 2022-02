La pandèmia augmenta un 23% l’atur en el sector del periodisme valencià

L’atur entre els periodistes valencians ha augmentat un 23% a conseqüència de la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19, segons l’informe La crisis de la comunicación en la Comunitat Valenciana, elaborat per Natalia Ponce, que va obtindre la beca Emili Gisbert que atorga la Unió de Periodistes. I, malgrat l’atur i la precarietat, un 65,3% dels enquestats contesta que no canviaria de professió.

L’enquesta constata que, entre desembre del 2019 i del 2020, hi ha hagut un augment del 23% d’aturats en el sector (un 60% de les enquestades que responen que estan en atur són dones). Una xifra de desocupació, assenyala l’informe, “vinculada a la crisi sanitària de la COVID-19”.

Els acomiadaments i els ERTO en els mitjans valencians han obligat un 26% dels afectats a iniciar un projecte com a autònoms o emprenedors. Així doncs, un 31,8% han reorientat la seua activitat cap a la comunicació institucional, un 18,2% a la docència i un 13,6% a la fotografia en general. A més, un 57,1% dels enquestats consideren que no tenen estabilitat laboral.

En el cas dels professionals més joves, un 88,2% dels que han acabat els estudis després del 2017 han pogut obtindre faena en el sector, encara que només un 20,8% amb un contracte indefinit.

A més, un 60% dels professionals freelance han experimentat una caiguda de quasi la meitat dels seus ingressos mensuals. Quasi el 38% dels enquestats van declarar que les seues condicions laborals i econòmiques van empitjorar amb la crisi sanitària.

Els fotoperiodistes també han patit singularment les conseqüències de la pandèmia. “És un dels col·lectius que més durament s’ha vist colpejat”, diu l’informe, que recorda que molts professionals, especialment freelance, han vist reduïts notablement els seus ingressos pel fet de no poder accedir a esdeveniments informatius tant durant el confinament (en residències de majors, hospitals i cementeris), com després a conseqüència de les restriccions en l’accés a camps de futbol o a les Corts Valencianes, entre altres espais. A més, “continuen sense pagar-se els drets de reproducció o arxiu, cosa que els professionals consideren un abús”, afig l’informe de la Unió de Periodistes.

El “fràgil estat” del periodisme valencià

L’enquesta també reflecteix un augment del 18% dels informadors que s’han hagut de donar d’alta com a autònoms per treballar com a freelance en mitjans, gabinets de premsa, agències, empreses o en la gestió de xarxes socials.

L’informe recull el “fràgil estat” del periodisme valencià a causa dels “efectes de la digitalització i del final del model tradicional, juntament amb la crisi derivada de la COVID-19”. Un 78,1% dels enquestats han ampliat la seua formació en els àmbits de les xarxes socials, les noves tecnologies i els continguts multimèdia.

“La nova realitat de l’ofici està marcada per la immediatesa, l’adaptació digital i la capacitat de producció i connexió amb un públic que disposa cada vegada de més quantitat d’informació”, afirma l’informe, que conclou: “Un dels èxits rau a ser capaços de convertir-se de nou en una font de referència per a la societat, mitjançant la qualitat i una informació de valor que ajude a recuperar la confiança en els mitjans de comunicació”.