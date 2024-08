La paràlisi cultural del Govern de Mazón: l’IVAM i el Centre del Carme, sense rumb fix ni solució a la vista

Després de l’eixida de Vox del Govern valencià, el conseller José Antonio Rovira va heretar les competències en matèria cultural de què s’encarregava l’extorero Vicente Barrera. L’herència incloïa la gestió de les joies de la corona en matèria cultural: l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Després del primer any de l’executiu autonòmic presidit pel popular Carlos Mazón, cap de les dues institucions, escapçades per Barrera, manté un rumb fix ni solució clara a la vista.

Núria Enguita, elegida directora de l’IVAM mitjançant un concurs públic, va dimitir el 21 de febrer passat després que el departament de Barrera denunciara davant la Fiscalia la donació de dues finques rústiques que va fer a la fundació Todolí Citrus, entitat sense ànim de lucre impulsada pel curador d’art Vicent Todolí, que va formar part del jurat que la va seleccionar al capdavant del museu. El ministeri públic va arxivar la denúncia perquè no va veure cap il·lícit penal.

Abans que la Fiscalia arxivara les diligències, Enguita va dimitir al·ludint als “atacs continuats”, amb acusacions “basades en informació falsejada”, rebuts per part de la Conselleria de Cultura, en mans de Vox fins a l’eixida del partit de Santiago Abascal de l’executiu autonòmic. Pel camí, l’IVAM va perdre a una gestora cultural de primera divisió que de seguida va assumir la direcció artística del museu d’art contemporani MAC/CCB de Lisboa (Portugal).

A més, l’1 d’agost passat, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va suspendre el concurs per a elegir la nova direcció de l’IVAM. La resolució de l’alt tribunal autonòmic, dictada a petició d’un dels aspirants, va eternitzar encara més el concurs per a la direcció del museu, assumida de manera temporal per la directora adjunta, Sonia Martínez.

D’altra banda, la subseu de l’IVAM projectada des de fa quatre anys en una de les naus del Parc Central de València, roman paralitzada. S’hi suma la clausura de la seu del museu a Alcoi, compartida amb la Fundació Mediterrani i l’Ajuntament de la capital de la comarca de l’Alcoià, a causa d’una fallada del sistema de climatització que va obligar a retirar de l’exposició les obres de Josep Renau per a evitar danys.

D’altra banda, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), amb seu en el Centre del Carme, tampoc trau cap després de la maniobra de l’exconseller Vicente Barrera per a llevar-se de damunt l’anterior gerent, el reconegut gestor cultural José Luis Pérez Pont.

Igual que en el cas de Nuria Enguita, la seua marxa va ser criticada per bona part del sector i de les associacions professionals. L’exgerent tampoc va tardar a incorporar-se a un nou treball: fa un mes es va sumar a l’equip de treball a l’Ajuntament de Las Palmas de Gran Canaria com a director del programa per a la candidatura de la ciutat com a Capital Europea de la Cultura el 2031.

Després de la sonada eixida de José Luis Pérez Pont, que havia disparat un 90% les visites al Centre del Carme, Nicolás Bugeda va assumir la gerència de la institució cultural. Bugeda, tal com va revelar elDiario.es, va tindre atorgada, fins poc abans del seu nomenament, una incapacitat permanent total i va ser nomenat sense contracte per Vicente Barrera. A més, el substitut de Pérez Pont es va presentar a una plaça d’administratiu del consorci que dirigeix, en el marc del procés excepcional d’estabilització pel sistema de mèrits.

D’altra banda, el departament que dirigia Barrera va decidir disgregar la direcció en dos àmbits: la gerència administrativa i l’artística. Així doncs, Vicente Samper va assumir de manera temporal la direcció artística. No obstant això, la Conselleria d’Hisenda va rebutjar la creació d’una segona plaça de direcció, per la qual cosa el concurs definitiu queda també en l’aire.