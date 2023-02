Paralitzada l’eliminació del túnel de Guillem de Castro a València per un recurs del PP

La Regidoria de Desenvolupament i Renovació urbana que dirigeix la vicealcaldessa, Sandra Gómez, va presentar el juny del 2021 la proposta per a transformar la ronda interior des de la plaça de Bous fins a l’IVAM, en un Bulevard Cultural.

Es tracta d’un projecte de gran envergadura que redefinirà la distribució dels espais entre el trànsit rodat, per al qual quedaria un únic carril, i per a vianants dins de la ronda interior a Ciutat Vella, eliminant el túnel que comunica Guillem de Castro amb Àngel Guimerà, i posant en valor els elements culturals d’aquest recorregut i fent de nexe d’unió entre els barris.

El projecte es va dur a licitació fa poc, però la tramitació s’ha vist temporalment paralitzada per un recurs del regidor del PP, Carlos Mundina, davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (Tacrc). El Col·legi d’Enginyers de València també ha presentat recurs pel fet de discrepar amb l’objecte del contracte.

La resolució favorable al recurs del PP recull que “la concessió de la mesura cautelar consistent a suspendre el procediment de contractació, sense que aquesta afecte el termini de presentació d’ofertes, en relació amb el lot 2, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 49 i 56 de la LCSP, de manera que segons el que s’estableix en l’article 57.3 del mateix cos legal, serà la resolució del recurs la que acorde l’alçament de la mesura adoptada”.

Recull en els motius de la suspensió que “l’anàlisi dels motius que fonamenten la interposició dels recursos posa de manifest que els perjudicis que podrien derivar-se de la continuació pels seus tràmits del procediment de contractació, són de reparació difícil o impossible, per la qual cosa procedeix suspendre’l cautelarment fins al moment que es dicte la resolució del recurs”.

El PP s’ha mostrat molt satisfet per la resolució del Tribunal de Recursos en suspendre un procés “del qual estem en contra pels perjudicis que pot suposar el tancament d’aquest túnel i el projecte de deixar en un sol carril la circulació en Guillem de Castro i el carrer de Xàtiva. A més, es portarà avant una actuació sense informes de trànsit i mobilitat del que suposarà aquesta remodelació”, ha explicat la líder del PP, María José Catalá.

El Partit Popular considera que aquest projecte “suposarà un nou estrangulament en el trànsit de la ciutat i censura que no es valore l’impacte que tindrà sobre altres rondes de circulació com les grans vies”.

Urbanisme recorre contra la mesura cautelar

Dijous mateix, després de conéixer-se la resolució del Tacrc, fonts de la Regidoria de Desenvolupament Urbà van informar que s’ha presentat recurs en què proposen la desestimació de la mesura cautelar, basant-se en diverses de les seues pròpies sentències en què afirmen que el mer fet de ser regidor de l’oposició no legitima per a presentar la denúncia.

A més, l’escrit d’Urbanisme inclou un informe del Servei d’Obres d’Infraestructura on detallen que els plecs recullen tots els detalls rellevants per a la licitació, incloent-hi els relatius a la mobilitat, i deixen per a la fase posterior de redacció de projecte la resta dels detalls.

“El PP, a més de no entendre el funcionament d’una licitació ni del Tacrc, només busca entorpir i frenar projectes de transformació urbana, perquè no tenen una alternativa a proposar. Manquen de model de ciutat, per la qual cosa no poden fer una altra cosa que mirar al passat reivindicant una ciutat que ja no existeix. La ciutadania té altres necessitats per a les quals el PP no té resposta. El Tacrc desestimarà el recurs, com ha fet en resolucions anteriors amb altres de similars, i el PP haurà de donar explicacions de per què només sap posar bastons a les rodes a l’avanç de la ciutat”, han comentat fonts municipals.