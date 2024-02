El parlament valencià debat mesures de sanció de la prostitució: “Em van vendre per 300 euros a un home”

El parlament valencià treballa en una modificació de les lleis de carreteres i espectacles públics per a sancionar la prostitució. La mesura va ser proposada pel PSPV, després d’un intent de reformar aquestes normes per la consellera llavors Gabriela Bravo, al capdavant de Justícia, que va provocar gran tensió amb la Vicepresidència Primera i Conselleria d’Igualtat, primer dirigida per Mónica Oltra i després per Aitana Mas, totes dues de Compromís. Els partits van xocar per una qüestió competencial, però especialment per la resposta a l’explotació sexual: no hi havia unanimitat a determinar quina era la millor mesura i la proposta socialista es va considerar punitivista i perjudicial.

Les socialistes van decidir presentar aquesta mesura com a proposició de llei perquè poguera debatre’s en el parlament i portar expertes, activistes i afectades. Dimecres, en la Comissió d’Igualtat, van participar més d’una desena de dones en representació d’entitats, amb postures diverses sobre l’abordatge de la prostitució. El llenguatge importa, i molt. També la perspectiva. En les Corts Valencianes van comparéixer víctimes d’explotació sexual, acadèmiques, organitzacions de drets humans i també diverses associacions que defensen la regulació de la prostitució. Damunt la taula, qüestions com ara regulació o sanció, abolicionisme, consentiment, diferència entre “treball sexual”, explotació sexual o violència sexual, entre prostitució i tracta; abusos, seqüeles, educació sexoafectiva.

“Sotmetre’s per a sobreviure no pot equivaldre a consentir”

Un testimoniatge colpidor va ser el d’Amelia Tiganus. Escriptora i activista, va ser víctima d’explotació sexual sent menor d’edat. Des de fa més d’una dècada es dedica a pensar i divulgar sobre l’abolició de la prostitució. Tiganus va contar en la Comissió que la “van vendre per 300 euros a un home que explotava dones de Romania”, el seu país d’origen, quan tenia 17 anys. “Em van convertir en la matèria primera d’aquesta indústria criminal perquè homes es divertiren”, va censurar. Tiganus va patir abusos sexuals de xiqueta, va ser violada per cinc homes d’adolescent i després va ser prostituïda. “Les putes no naixem putes, se’ns fabrica”, va apuntar davant els diputats, relatant com “vaig aprendre que la meua sexualitat no era meua, no era per a gaudir o crear vincle”. “Sotmetre’s per a sobreviure no pot equivaldre a consentir, és el que tenim les dones més pobres”, va insistir, per a denunciar que “els prostíbuls són camps de concentració exclusius per a dones empobrides”. Preguntada per la prostitució voluntària, va indicar: “No podem legislar sobre el que a algunes dones els va bé (...) No podem convertir l’acte sexual en un producte de mercat”.

“La penalització reforça la marginació”

Després de Tiganus, que va deixar els parlamentaris quasi sense alé –tant que es va determinar un recés breu –, va prendre la paraula la representant d’Amnistia Internacional Carmen Soto. Soto, que està vinculada a l’organització valenciana des del començament, apunta que AI adopta una posició sobre el treball sexual –es referirà sempre al treball sexual– “en trobar-se de pla amb greus violacions dels drets humans en investigacions sobre tortura, violència contra les dones i penalització de les relacions entre persones del mateix sexe”. L’experta remarca la perspectiva dels drets humans i el paper de l’Estat, que té com a obligació garantir-los, sense deixar ningú al marge.

Soto va recalcar la importància de diferenciar el treball sexual del tràfic, l’explotació sexual i la violència sexual. “El consentiment és fonamental”, va subratllar, per a abordar els perjudicis d’una perspectiva punitivista. “Les que exercixen el treball sexual són obligades a viure al marge de la llei. No solen tindre accés a un recurs efectiu ni a reparacions”, va denunciar. La responsable d’AI va reclamar la despenalització de “tots els aspectes del treball sexual exercit per persones adultes sense coerció i sense que implique explotació ni abús” i va demanar que s’elimine la regulació penal “del treball sexual consentit entre persones adultes”. “La penalització reforça la marginació”, va sentenciar.

En paral·lel, va demanar als estats mesures per a eliminar la discriminació i la desigualtats estructurals: “Som molt conscients que la desigualtat de gènere i la discriminació influeixen enormement en el fet que una persona es dedique al treball sexual”, però, va recalcar, “la criminalització no és la resposta”.