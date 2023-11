Partits, patronal i sindicats valencians reclamen al Govern central que compense l’“injust” infrafinançament valencià i el deute històric

Partits –tots llevat de la ultradreta–, sindicats i patronal tornen a mostrar unanimitat per a reclamar un finançament just per a la Comunitat Valenciana. En plenes negociacions per a la formació d’un nou Govern central, les formacions agrupades en la plataforma Per un Finançament Just han subscrit dijous un manifest que recull les seues reivindicacions habituals: la reforma del model de finançament autonòmic, l’exigència d’inversions concordes al pes poblacional i la condonació del deute provocat per l’infrafinançament.

La secretària general de CCOO-PV, Ana García Alcolea; el secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez; el president de la CEV, Salvador Navarro, el coordinador general del PPCV, Juan Carlos Caballero; el portaveu adjunt del PSPV-PSOE, Arcadi España i la portaveu de Compromís, Àgueda Micó, han participat en la trobada, que reclama de manera unitària un canvi de model que pose fi a una situació “injusta”. El manifest coincideix amb el pacte del PSOE amb ERC, que inclou la condonació 14.000 milions d’euros de deute.

Compromís ha recordat que l’acord de govern subscrit amb el PSOE reconeix el problema valencià i es compromet a abordar-lo, mentre que el PP, el president del qual critica la condonació del deute, subscriu el manifest en què es reclama. El coordinador dels populars ha reivindicat la “compensació” del deute i “no mercadejar” amb els drets dels valencians. Per part del PSPV, el diputat Arcadi España ha destacat la “igualtat” que generarà aquesta proposta que “no és una amenaça contra ningú”: “La convivència entre espanyols només es pot aconseguir quan hi ha unitat i quan hi ha igualtat”.

Els agents implicats han acordat les seues noves accions, que no inclouen manifestació, però sí una sèrie de trobades amb els grups parlamentaris i el president de la Generalitat. La plataforma organitzarà una jornada, prevista per al pròxim 17 de novembre, en què, a més de compartir l’opinió d’experts en finançament, es cridarà a sumar-se al nou Manifest als diputats i senadors valencians, membres de la Xarxa d’Entitats Socials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

El manifest apunta que la Comunitat Valenciana “necessita recursos suficients per a exercir les competències pròpies, que possibiliten a les valencianes i als valencians tindre uns serveis públics dignes, modernitzar el nostre model productiu i establir les bases d’un creixement econòmic sòlid, sostenible i generador de llocs de treball estables i de qualitat”. Aquesta reforma implica “que la ciutadania deixe d’estar discriminada només pel fet de pertànyer a un territori”. Els agents socials i partits reclamen que, mentre es tramita la reforma del model, s’habiliten mesures transitòries que equiparen l’autonomia a la despesa mitjana per habitant.

També reclama que les inversions recollides en els pressupostos generals de l’Estat s’executen realment compensant la insuficiència dels últims anys i es dedique una quantitat de recursos ajustada al nostre pes poblacional, tal com recull la reforma del nostre Estatut d’Autonomia aprovada per les Corts.

El document també demana el reconeixement i la condonació de l’anomenat deute històric, el generat per la falta de finançament reiterada. Sobre els dèficits, el document assenyala: “Necessitem que fins a l’entrada efectiva en vigor del nou model, l’infrafinançament del sistema actual es finance a través d’un fons ad hoc, no mitjançant una línia de crèdit; i que l’Estat assumisca el deute acumulat en què la Generalitat ha incorregut al llarg dels anys per l’infrafinançament crònic”.