Pas avant per a reprendre les obres del nou estadi: el València CF accepta les condicions urbanístiques de l’Ajuntament

L’Ajuntament i el València CF han fet un pas de gegant per a aconseguir l’acord definitiu que permeta reprendre les obres del nou estadi que el pròxim 25 de febrer compliran 14 anys paralitzades.

El club va comunicar divendres als responsables municipals implicats en el projecte que accepta les condicions urbanístiques traslladades setmanes arrere des d’Urbanisme, una fita fonamental, perquè suposa el full de ruta perquè el club puga finançar les obres amb el sòl cedit per la ciutat, però sempre que vaja complint prèviament una sèrie de compromisos.

L’acord es va rubricar en la reunió que van mantindre a l’Ajuntament l’alcalde de València, Joan Ribó, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, el vicealcalde, Sergi Campillo, i la regidora d’Espai Públic responsable de llicències, Lucía Beamud, amb la presidenta del València CF, Layhoon Chan, el director corporatiu del club, Javier Solís, la directora financera, Inma Ibáñez, i el director d’operacions, Cristhian Schneider.

En virtut de l’acord, el club es compromet a abonar a l’Ajuntament 8,1 milions d’euros (hi ha una lleugera discrepància amb l’IVA per polir) per a la construcció del poliesportiu de Benicalap, les obres del qual executarà de manera directa el consistori. Una vegada ingresse la quantitat, l’Administració alliberarà els 41.700 metres quadrats de sòl terciari (oficines, restauració o comerç) que el club té concedits en dues torres al costat del nou estadi perquè puga vendre’l i obtindre recursos.

El pas següent serà la represa de les obres del nou estadi, per a la qual cosa l’entitat valencianista ja disposa de 80 milions procedents del fons d’inversió CVC i altres línies de crèdit procedents fonamentalment de CaixaBank (15 milions) i Rights and Media Funding Limited (15 milions). No obstant això, no podrà vendre el sòl terciari de què disposa en el vell Mestalla, principalment 15.000 metres quadrats que passen d’estar en el subsol a estar en superfície i una altra parcel·la de 14.000 metres, ni tampoc els 75.900 metres quadrats de residencial, fins que acabe el nou estadi en les condicions acordades.

Quant a les característiques del nou estadi, el club ha respost a l’esborrany del conveni facilitat per l’Ajuntament (70.000 d’aforament, 1.000 places de pàrquing, coberta solar, possibilitat de pista d’atletisme i ús compartit per a esdeveniments) presentant una proposta a les autoritats municipals que aquests ara hauran d’analitzar per donar una resposta, possiblement definitiva.

En la seua proposta, el club manté la idea d’inaugurar el nou estadi amb un aforament de 66.000 espectadors ampliable a 70.000 per a determinats partits o esdeveniments, però no aporta una xifra concreta quant a l’aparcament, sinó que especifica que s’habilitarà “l’aparcament necessari”. Com va avançar elDiario.es, l’últim projecte presentat a l’Ajuntament només preveia 195 places per a jugadors, convidats, àrbitres i vips. Aquests serien actualment els principals punts de fricció amb l’Ajuntament, que exigeix més places i un aforament de 70.000 espectadors d’inici.

El club sí que es compromet a habilitar la coberta solar i a establir la solució tècnica per a poder instal·lar una pista d’atletisme desmuntable perquè la ciutat puga acollir competicions internacionals. Les condicions en què l’Ajuntament podria fer ús del nou estadi van ser un altre dels punts de debat en la reunió.

Sobre la possibilitat d’avançar en la tramitació de les llicències per reprendre les faenes, una vegada acordada la part urbanística, la regidora Lucía Beamud ha descartat aquesta opció per una qüestió de seguretat jurídica, per la qual cosa no es mouran els permisos fins que se signe el conveni definitiu.

Valoracions

L’alcalde, Joan Ribó, va destacar “la bona lluna del València CF” i que des de totes les instàncies s’ha dut a terme “una faena molt positiva amb la voluntat que aquest assumpte concloga prompte i en la construcció d’un estadi que tots desitgem i que està aturat des del 2009, com un mal monument de la ciutat que volem concloure”. L’acceptació per part del València CF de les condicions urbanístiques marcades per l’Ajuntament desbloqueja la situació i permet continuar avançant en la cerca d’una solució ràpida. L’acord permetrà donar compliment als compromisos adquirits pel club respecte a l’habilitació del poliesportiu previst a Benicalap.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Innovació Urbana, Sandra Gómez, va comentar que amb aquest acord, “la ciutat de València fa un pas cap avant en l’àmbit de la seguretat i a consolidar els drets urbanístics i les obligacions que tenia el club de futbol, ja que les condicions que havíem imposat des de l’Ajuntament són les que finalment ha acceptat el club, i són molt més garantistes del que ho era l’ATE (actuació territorial estratègica)”. Per part seua, la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, va qualificar les conclusions de la trobada de “molt bona notícia, atés que hem avançat en el tema a què tots volem arribar, que és la construcció de l’estadi amb les condicions que necessita tant la ciutat com l’afició del València CF”.

El director corporatiu del València CF, Javier Solís, va assenyalar: “Tenim sensacions positives, perquè hui bàsicament ens centràvem en dos aspectes, les fitxes de gestió i el conveni mateix amb els comentaris que hem plantejat a l’Ajuntament. Pel que fa a les fitxes de gestió, hi ha un acord i és un pas molt important i el primer que calia fer, i respecte del conveni hem presentat el millor conveni que el club podia presentar, amb els nostres comentaris plens de coherència i de sentit comú i buscant donar certitud en un projecte tan gran com és el del Nou Estadi del València CF”.

Solís va insistir que “la sensació és positiva, perquè creiem que amb això que hem presentat l’Ajuntament de València hauria d’acceptar i tancar d’una vegada per sempre el conveni” i va considerar que es podia haver signat divendres, encara que va dir que, una vegada presentat, és normal que hi haja un període d’estudi per l’Ajuntament: “Hem seguit el mateix procés que van seguir ells. Hem volgut vindre a presentar-los el projecte, i explicar-lo tot l’equip i deixar-los-en una còpia. I ara és normal que necessiten uns dies per a llegir-lo”.

Per a Solís, el conveni que proposa el club recull els punts importants que sempre han estat damunt la taula: “Proposem un camp amb una capacitat de 70.000 seients, amb un inici de 66.000 de fixos i 4.000 de temporals, amb la qual cosa es compleix en essència el que sol·licita l’Ajuntament i d’aquesta manera ens permet tindre la peculiaritat de les terrasses sobre l’estadi, que és un punt important per a la ciutat. Es recullen també les garanties i les cauteles que sol·licitava l’Ajuntament sobre el terciari i la venda del terciari del nou Mestalla, hem depositat també l’import del poliesportiu amb 8,1 milions d’euros de cost per al club, així com la posada en valor de les restes arqueològiques que es van trobar en la parcel·la, i pel que fa al Nou Mestalla la garantia que aquests aprofitaments podran ser utilitzats pel València CF una vegada acabat l’estadi. El club ha pujat l’import del cost del poliesportiu de 5,7 a 8,1 milions d’euros. En temes estrictament d’impostos, seran els tècnics els que hauran d’indicar com s’aplica el règim d’IVA en aquest cas”.