Patronal i sindicats esperen que la instal·lació de la planta de bateries a Sagunt ajude a garantir el futur de Ford a Almussafes

La confirmació oficial per part de la multinacional Volkswagen de la tria de Sagunt per a construir la seua fàbrica de bateries ha sigut acollida amb entusiasme tant per la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), com per sindicats com ara CCOO i UGT, no sols per les 3.000 ocupacions directes que pot arribar a generar, sinó pel pes que pot tindre perquè finalment Ford opte per Almussafes per a la fabricació dels seus models elèctrics, cosa que garantiria el futur de la factoria.

El 8 de febrer passat es va fer públic l’acord aconseguit entre la direcció de la planta i UGT davant l’elecció que ha de fer Ford entre València i Saarlouis (Alemanya) com a factories per a produir els seus vehicles elèctrics, una decisió que la multinacional anunciarà el mes de juny en la seua seu de Detroit i que equival a garantir el futur de la fàbrica seleccionada.

En aquest sentit, el president de la CEV, Salvador Navarro, qualifica la instal·lació de Volkswagen en Parc Sagunt II de “notícia excel·lent per a la Comunitat Valenciana, per a la indústria i per al sector automobilístic”. Així mateix, el president de CEV espera que aquesta decisió pese perquè altres empreses es decanten per fabricar els seus vehicles elèctrics a Almussafes i perquè arriben més empreses tractores a la Comunitat Valenciana.

Navarro indica: “Confiàvem que finalment l’empresa alemanya apostara per la ubicació estratègica de Sagunt, per la seua connexió amb el Corredor Mediterrani i el Corredor Cantàbrico-mediterrani, per ser un referent industrial i logístic en el conjunt del territori espanyol i per la mà d’obra qualificada de què disposem en el territori, i finalment ha sigut així”. “La nostra obstinació perquè la indústria guanye pes en el PIB, per augmentar el percentatge d’inversió en innovació i per generar llocs de treball de qualitat i amb alt valor afegit és ara més factible gràcies a Volkswagen i a l’esforç de la Generalitat i l’Ajuntament de Sagunt per facilitar-lo”, afirma el president de la patronal.

La secretària general de CCOO-PV, Ana García Alcolea, considera que la instal·lació de la gigafactoria de bateries tindrà un efecte important per a la classe treballadora, perquè suposarà, d’entrada, la creació de més de 3.000 llocs de treball qualificats directes, i un gran volum d’ocupació indirecta. A més, “apostar per la fabricació de vehicles elèctrics beneficiarà tota la societat, perquè contribuirà a una transició ecològica de la mobilitat”.

D’altra banda, també pot propiciar que Ford decidisca fabricar els vehicles elèctrics en la seua planta d’Almussafes. Això donaria estabilitat als milers de treballadors i treballadores de la factoria i de la seua indústria auxiliar, més encara tenint acords en aquest sentit entre totes dues empreses, cosa que podria facilitar aquesta transició de Ford. Ana García assenyala: “És important revertir el camí de desindustrialització encetat fa un parell de dècades en la nostra autonomia, especialment en una comarca eminentment industrial, que ja va patir molt amb la caiguda d’Alts Forns i que ha hagut de reinventar-se”. De fet, considera que la seua ubicació és excepcional, per les connexions marítimes i ferroviàries, amb el Corredor Mediterrani, que hauria d’avançar per a la seua finalització, i el Corredor Cantàbric.

El secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez, assegura en declaracions a elDiario.es que “amb la implantació de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt la planta de Ford a Almussafes millora la seua posició competitiva, cosa que permet ser optimistes amb vista a la seua elecció per a la fabricació de models elèctrics”. Sáez considera que es tracta d’“una notícia magnífica que permetrà millorar el model productiu de la Comunitat Valenciana i la seua modernització i conversió, i en això cal continuar treballant”.

Anunci “molt positiu” per al clúster automobilístic

El Clúster d’Automoció de la Comunitat Valenciana (AVIA) també ha rebut de manera “molt positiva” l’anunci de Volkswagen d’instal·lar la seua factoria de bateries per a cotxes elèctrics. Per a l’automoció aquesta notícia és un suport i reconeix la tasca d’un sector que des de fa anys ha fet un esforç per la transformació cap a l’electrificació i la nova mobilitat.

Elena Lluch, gerent d’AVIA, ha manifestat amb rotunditat “que el sector valencià d’automoció es mereixia aquesta notícia pel treball que està desenvolupant en la seua transformació cap a la mobilitat i l’electrificació”. Quant a la ubicació en Port Sagunt II, la gerent d’AVIA confirma que és una zona excel·lent per a la generació d’un gran pol industrial d’automoció, “perquè ja estan els terrenys i per les connexions tant amb Port Sagunt com amb l’Autovia de la Mediterrània, que connecta amb tot Europa”

Economia destaca el “treball intens de la Generalitat”

El conseller d’Economia, Rafael Climent, es mostra “molt content que Volkswagen al final haja decidit situar-se a Sagunt”. I afig: “Sobretot perquè hi ha hagut un treball molt intens i he de donar l’enhorabona a la Conselleria d’Economia Sostenible i al conjunt de la Generalitat Valenciana per aquest treball impecable perquè poguera fer-se realitat aquest projecte”.

Per a Climent, l’opció de la multinacional demostra “l’aposta decidida de la Generalitat en la reindustrialització del territori valencià”.