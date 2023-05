Pel quart rescat: el Govern valencià comunica a Sanitas que recuperarà la gestió pública de l’hospital de Manises

Després de recuperar la gestió pública dels hospitals i departaments de salut d’Alzira (2018) i Torrevella (2021), i en ple procés de reversió a Dénia (el contracte amb Ribera Salud finalitza el 31 de gener de 2024), la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha comunicat dijous a Sanitas que no prorrogarà el contracte de gestió del departament de Manises, que finalitza el 7 de maig de 2024. Serà el quart rescat per a la sanitat pública.

Fonts de Sanitat han informat elDiario.es que s’ha traslladat a l’empresa un cronograma perquè lliure a l’Administració tota la documentació necessària per a poder dur a terme la reversió del departament de salut al sistema sanitari públic.

En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat ha informat la concessionària de les normes i els requisits per a poder dur a terme la recepció de tots els elements materials, immaterials i de personal afectat pel contracte en les condicions que marca el contracte de gestió de serveis públics per concessió: “Tot aquest procés es desenvoluparà amb la màxima seguretat jurídica i garantint la qualitat assistencial dels pacients”, afirmen des del departament que dirigeix Miguel Mínguez.

El departament de salut de Manises dona servei a un total de 14 municipis valencians, amb 194.000 veïns i veïnes, entre els quals estan Manises, Bunyol, Alboraig, Macastre, Iàtova, Xest, Xiva, Quart de Poblet, Godelleta, Torís, Loriguilla, Riba-roja, Aldaia i Mislata.

Des de la gerència de Manises van manifestar fa poc la seua voluntat de “total col·laboració i transparència” amb Sanitat en aquest procés i van assegurar que els proporcionaran tota la informació “quan i com la requerisquen”. “Col·laboració al màxim, com hem demostrat fins hui, per a resoldre qualsevol incidència”, van recalcar.

Aquesta actitud contrasta amb la de Ribera Salud, que ha plantejat cada finalització de contracte com una batalla judicial per a tractar d’amarrar les concessions, si no retardar-les, com en el cas de Dénia, on ja han plantejat un recurs judicial amb la vista posada en el fet que un eventual canvi de color polític en el Govern valencià en favor del PP i Vox puga permetre’ls mantindre la concessió per mitjà d’una pròrroga.