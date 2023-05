La penya antiracista del València CF, sobre els insults a Vinicius: “Són els ultres de sempre, els denunciem i ací segueixen”

Si hi ha una penya del València CF que s’ha significat històricament per la lluita contra el racisme en l’àmbit esportiu, aquesta és, sens dubte, la Colla Blanc-i-Negra. Només cal fer una ullada a les seues xarxes socials per comprovar la seua intensa activitat en el foment de la igualtat i denunciant qualsevol actitud xenòfoba, cosa que els ha generat nombroses tensions amb aficionats radicals, la major part exmembres i simpatitzants de la dissolta penya ultra Yomus i d’altres grups com ara Bastión Frontal o España 2000.

Sense anar més lluny, com va publicar aquest diari, el setembre de l’any passat van denunciar amenaces d’un grup d’ultres amb simbologia nazi durant un partit del València CF femení que es va disputar a la ciutat esportiva del club, a Paterna. “Van vindre a esperar-nos a la porta d’eixida de l’estadi i ens van amenaçar i ens van insultar. Ens van dir que ens esperaven. La seguretat del València CF ens va deixar quedar-nos dins fins que vam avisar la Policia i abans que arribaren els agents se’n van anar”, van comentar llavors.

Sergi Aljilés és el president de la penya. Sobre aquella situació, comenta que van posar una denúncia davant la Policia Nacional i davant la Fiscalia de delictes d’odi, però no han tornat a saber-ne res. Mentrestant, els autors d’aquells fets han continuat campant a pler per l’entorn de Mestalla, i fins i tot alguns a l’interior de la graderia d’animació, on són una minoria.

Segons Aljilés, “això no és nou, són sempre els mateixos, és un grup ultra molt reduït com per desgràcia n’hi ha en altres estadis, per no dir que en la majoria”.

Sobre el que va ocórrer diumenge passat 21 de maig al Mestalla en què el jugador del Reial Madrid Vinicius va rebre insults racistes quan va arribar l’autobús merengue a l’estadi i després durant el partit, especialment en la segona part, procedents de la graderia d’animació, el màxim responsable de la penya condemna enèrgicament els fets, però al mateix temps desmenteix que fora una cosa generalitzada i corejada per tot l’estadi com va afirmar en roda de premsa l’entrenador visitant, Carlo Ancelotti, si bé és cert que després en un tuit va matisar en afirmar que es va tractar d’“un grup d’aficionats”.

“Denunciem tota mena de comportament racista, però no tolerarem falses acusacions. Sempre hem denunciat la violència i el racisme d’algunes persones de la nostra afició. Som els primers interessats a posar fi al racisme i la violència en el València CF”, afirma Aljilés.

En la mateixa línia, José Pérez, president de Llibertat VCF, plataforma opositora al màxim accionista del club, Peter Lim, comenta que “les persones que tenen actituds racistes dins i fora de l’estadi sempre cal combatre-les, però és un grup reduït que el club coneix perfectament”, motiu pel qual espera que actue “contra ells”. Pérez afig que “l’afició del València CF sempre ha tingut un comportament impecable tant en els desplaçaments a altres ciutats com en les multitudinàries protestes que s’han convocat contra Lim en què no hi ha hagut cap incident”.

Sobre els càntics que es van corejar amb l'arribada de l'autobús del Reial Madrid a Mestalla, diversos vídeos vinculen a aquests grups ultres amb el succeït. En ells s'aprecien a destacats membres de l'antiga penya Yomus i d'Espanya 2000. En les imatges s'aprecia a diverses desenes d'ultres, els qui primer durant uns segons criden “uh, uh, uh!” i posteriorment “eres un mico, Vinicius eres un mico!”.

¡Negro de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Mono! ¡Al Bioparc!



Los gritos de los ultras del @valenciacf a las puertas de Mestalla. Muchos de ellos tienen pase y son parte de la grada de animación que se suponía limpia de nazis. Y la mayoría de los aficionados están hartos de ellos. pic.twitter.com/gHyN5Hw0OR — Miquel Ramos 🥘 (@Miquel_R) 22 de mayo de 2023

Com va informar aquest diari, una escissió de l’antiga penya ultra Yomus tracta de controlar de nou la Curva Nord, la graderia d’animació valencianista ara anomenada Curva de Mestalla 1919, amb alguns dels seus adeptes ja infiltrats.

La directiva del club va vetar fa anys els aficionats més radicals i de la vella escola que tingueren antecedents penals. A més, després de ser identificat entre els pretesos agressors, el president de la Curva Nord llavors, Javier Cervera, es va veure obligat a dimitir per estar present en la contramanifestació del 9 d’Octubre de 2017, malgrat haver afirmat que no va participar en les agressions a assistents a aquesta.

Amb l’objectiu de recuperar la graderia d’animació, el club va modificar les condicions per a abonar-se a aquest sector situat darrere de la porteria del fons sud. Així doncs, el València CF va abaixar el preu d’uns 250 euros l’abonament a 198 euros amb la finalitat de promoure’l i es va apujar el límit d’edat fins a 30 anys. Els que ja hi estaven abonats no tenien límit d’edat.

Fonts coneixedores de la situació asseguren que “gent dels nous Yomus ja s’ha colat i està dirigint la graderia d’animació i, encara que dins tracten de passar desapercebuts, fora s’ajunten tots en la zona de la plaça de l’Afició”.

El València CF expulsa per a tota la vida a un dels implicats

El València CF aplicarà la màxima severitat disciplinària i expulsarà per a tota la vida el primer dels aficionats que la Policia Nacional ha pogut identificar com a autor d’insults racistes contra el jugador del Reial Madrid Vinicius.

Segons va informar el club dilluns, “el València CF ha obert ja d’un expedient disciplinari, aplicarà la màxima severitat contra els aficionats que estiguen implicats expulsant-los de l’estadi per a tota la vida i col·labora amb la Policia i les autoritats competents per esclarir els fets”.

El València CF, “en el seu compromís permanent contra el racisme i la violència en totes les seues formes, comunica que s’està treballant de manera coordinada per confirmar la identitat d’altres possibles implicats”.

Al mateix temps, la Fiscalia de València ha anunciat dilluns que incoa d’ofici “diligències d’investigació per delicte d’odi pels incidents esdevinguts en el partit de futbol València CF - Reial Madrid”.