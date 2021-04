Per què la inversió pública en la tota l’operació de l’ampliació del port de València acabarà superant la privada

La polèmica ampliació nord del port de València, que duplicarà la capacitat per a moure i emmagatzemar-hi contenidors per mitjà d’un nou moll de 134 hectàrees, no sols incrementarà substancialment el trànsit de vaixells portacontenidors i de vehicles pesants, amb l’impacte ambiental que comportarà.

Per a completar aquesta ampliació amb totes les externalitats que comporta, caldrà una inversió de diners públics de 458 milions d’euros corresponents a la construcció dels molls sobre els quals s’assentaria la nova terminal, una quantitat que equival a uns 82 col·legis públics. Xifra a què cal sumar els costos dels dics que ja es van construir i els que hauran d’efectuar-se per a l’accés nord al recinte portuari. Una quantitat d’inversió pública que, en tot cas, supera la inversió privada, de la naviliera MSC fonamentalment, en l’operació.

Segons l’avantprojecte final que l’Autoritat Portuària de València (APV) va presentar a Ports de l’Estat, els canvis introduïts respecte del projecte original que va obtindre la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 suposen com a mínim un increment de 30 milions d’euros i s’estableix un termini d’execució de les faenes de 44,5 mesos.

Aquestes modificacions impliquen l’estabilització del dic nord (15 milions), la demolició del contradic (8,9 milions), la demolició de recintes (1,7 milions) i la demolició del moll de creuers (4,4 milions) per traslladar-lo a les drassanes d’Unión Naval, una operació que ha implicat el rescat d’una concessió al navilier Vicente Boluda, operació que investiga el Tribunal de Comptes.

Si finalment s’executa, a aquesta inversió caldria afegir 270 milions d’inversió pública que han costat els dics de recer més el que coste l’accés nord mitjançant un túnel submarí, projecte vinculat a l’ampliació que l’APV sempre ha considerat imprescindible i que en el millor dels casos costaria 400 milions més, encara que altres estudis eleven la despesa a 1.000 milions.

Així doncs, en el millor dels casos totes les obres vinculades a l’ampliació finançades amb diners públics costarien com a mínim 1.128 milions d’euros, 100 més dels que preveu invertir la companyia TIL, filial d’MSC, per construir la terminal sobre els nous molls si finalment se li adjudica la concessió de 50 anys.

Com va informar elDiario.es, l’avantprojecte reconeix que no s’ajusta a la DIA del 2007, ja que, segons recull el document, els molls necessitaran un volum de material de rebliment de 23,3 milions de metres cúbics, tot i que la DIA del 2007 estableix aquest paràmetre en 19,05 milions de metres cúbics: “Com pot observar-se, les necessitats addicionals de rebliment quedaran a l’entorn de 3,87 milions metres cúbics”, reconeix l’avantprojecte.

En l’apartat “balanç total de consum de recursos naturals” per a l’obtenció del material de rebliment per a executar les esplanades dels futurs molls, queda patent que “la nova solució necessita 1,37 milions de tones per dalt de la solució inclosa en la DIA, cosa que representa un augment d’un 3%”.

A més, el Ministeri de Transició Ecològica va advertir l’APV mitjançant una carta que havia detectat “diferències apreciables” entre el projecte que va obtindre la DIA el 2007 i l’avantprojecte remés a Ports de l’Estat, per la qual cosa va sol·licitar un informe detallat que argumentara si finalment tramitaria una altra avaluació ambiental o no.

Amb tot, el president del Port valencià, Aurelio Martínez, ja ha descartat la remissió d’aquest informe al ministeri que dirigeix la socialista Teresa Ribera i pretén portar al consell d’administració d’aquest mes o al de maig a tot estirar l’aprovació de l’adjudicació de la concessió de la nova terminal a TIL, filial de la naviliera MSC, sense una altra DIA.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ja va avançar que, si es donaven aquestes circumstàncies, tant ell com el representant de la Generalitat per Compromís en el consell de l’APV, Iván Castañón, votarien en contra d’aquesta adjudicació. Si es produeix igualment, han anunciat recursos judicials Compromís, Podem, Esquerra Unida i la plataforma veïnal i ecologista Comissió Ciutat-Port.