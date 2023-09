Per què posa Villena una rèplica de l’os i l’arboç de Madrid en la seua estació de l’AVE?

L’estació d’AVE de Villena té des d’aquesta setmana una rèplica de la coneguda escultura de l’os i de l’arboç, un dels principals símbols de Madrid. Però, per què aquesta localitat de l’Alt Vinalopó ha instal·lat aquest emblema de la capital d’Espanya en el seu accés?

“Pretenem no sols fer l’ullet als visitants que venen des de Madrid”, sinó també “posar en valor la figura del villener Antonio Navarro Santafé”, l’autor de l’escultura, nascut a la localitat, explica la regidora de Turisme, Paula García.

La responsable municipal assenyala que l’escultura també vol cridar l’atenció dels viatgers en general, “perquè aquesta escultura s’ha convertit en una icona de Madrid recognoscible a escala internacional, a l’altura de la Sireneta de Copenhaguen o el Manekken Pis de Brussel·les”.

L’estàtua de l’os i l’arboç, que representa les armes heràldiques de la vila, va ser col·locada el 10 de gener de 1967 en la cara oriental de la Puerta del Sol, entre els carrers d’Alcalá i la Carrera de San Jerónimo. L’autor, l’escultor Antonio Navarro Santafé, va nàixer a Villena el 1906 i va morir en la mateixa ciutat el 1983, i durant la seua vida va viure tant a Madrid –on va ser distingit com a Mestre Picapedrer de l’Ajuntament de la Vila– com a la ciutat de València.

Aquesta figura es compon per una peanya feta en fusta plàstica reciclada que dona suport a l’escultura feta en fibra de vidre al costat d’una placa explicativa del perquè d’aquesta figura a l’esplanada d’entrada a l’estació de Villena. Ha sigut feta per Pepe Pastillo i per a la seua realització s’han utilitzat 450 kg de residus plàstics, i el personal amb discapacitat ha dedicat 40 hores de faena per a fer realitat el suport de la rèplica d’aquesta coneguda escultura.

“La rèplica de l’escultura està sent molt fotografiada pels viatgers que la comparteixen en les seues xarxes socials, ja que a tothom sorprén la presència d’aquesta icona en arribar a Villena”, assenyala la regidora. Per això, amb la finalitat de donar més visibilitat al Muens (Museu d’Escultura Navarro Santafé), en la placa explicativa apareix un codi QR que porta a la pàgina de turisme de Villena dedicada a aquest museu.