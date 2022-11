La periodista d’À Punt multada durant un desnonament a València: “He vist una cara de la Policia que em fa por”

“Encara no li trobe una explicació”, diu Pilar de la Fuente, la periodista de la televisió autonòmica valenciana À Punt sancionada amb la ‘llei mordassa’ mentre cobria un desnonament al barri d’Orriols. La reportera, amb més de dues dècades d’experiència en informació judicial i de successos, ha viscut una “situació incòmoda i kafkiana”, declara per telèfon a elDiario.es. “Sempre he considerat que la Policia Nacional és un cos plenament democràtic que fa una faena increïble, però hui he vist una cara de la Policia que no havia vist mai i que em fa por”, lamenta Pilar de la Fuente. “Aquesta no és la poli que jo conec”, afig.

Raquel Ejerique, directora d’Informatius d’À Punt, ha mostrat el seu suport a la periodista sancionada. La Unió de Periodistes Valencians, associació majoritària d’informadors, ha criticat l’actuació policial i ha demanat explicacions a la Delegació del Govern.

Pilar de la Fuente ha contat en À Punt la situació que s’ha produït mentre agents de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional es desplegaven durant un desnonament d’un jove al barri d’Orriols. Quan ha intentat travessar el carrer per situar-se en la zona on estava el seu càmera, un agent de la UIP li ha demanat el DNI. La dona, que en aquest instant precís no portava el document damunt, li ha donat el carnet de premsa de la televisió autonòmica i li ha dit que anava a buscar el DNI, que ha donat a l’agent. “Em deia que estava en un cordó de seguretat i que no podia passar”, relata De la Fuente.

La periodista ha al·legat que estava desenvolupant la seua faena com a informadora, protegida constitucionalment. Quan ha intentat recular per creuar a l’altra banda, altres agents li han bloquejat el pas. “M’han pegat dues espentes en pla educat”, fa broma la informadora de la cadena pública.

La Policia li ha imposat una sanció per la Llei de seguretat ciutadana (popularment coneguda com a ‘llei mordassa’), acusada d’una presumpta desobediència. “És fals que m’haja negat a donar el DNI”, refuta la periodista.

“Faig successos i tribunals en premsa escrita i en televisió des del 1999 i mai m’havia trobat en una situació similar, m’he sentit intimidada i crec que hi ha hagut un abús d’autoritat”, afirma Pilar de la Fuente.

La reportera remarca que simplement estava informant sobre el desnonament i assegura que té vídeos que donen suport a la seua versió. “Mai m’havia passat això i, si m’ha passat a mi, li pot passar a qualsevol. He tingut tres problemes: una situació desagradable, l’esglai i una sensació de censura o d’intent d’intimidació a periodistes”, afirma.