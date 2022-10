‘El pes de l’aigua’: l’exposició que retrata la lluita ciutadana contra l’ampliació del port de València

La història de la lluita de la ciutadania organitzada contra el poder polític i burocràtic ha recollit grans victòries que en el seu moment, des de les primeries dels anys 70, van aconseguir frenar grans infraestructures i guanyar per a la ciutat de València espais com el Jardí del Túria o el Parc Natural de l’Albufera.

Una lluita molt semblant a la que es dona en l’actualitat amb l’ampliació del port de València. El pes de l’aigua és una exposició col·lectiva que parteix de la qüestió de com gràcies a aquestes lluites veïnals organitzades, hui dia València disposa d’aquests espais privilegiats per a ús i gaudi de la ciutadania.

Precisament en aquestes lluites guanyades l’exposició aborda la temàtica amb la visió artística de diferents disciplines, com la il·lustració o l’audiovisual. Es fixa en una lluita contemporània, que està en procés ara mateix i el resultat de la qual definirà el tipus de ciutat que serà València durant moltes dècades: la lluita contra l’ampliació del port de València.

Segons explica la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista organitzadora de la mostra, la proposta se centra a fer de l’espai físic cultural un amplificador i agitador, en què les intervencions artístiques provoquen la reflexió, la reacció, la mobilització, perquè tinguen un impacte no sols en l’imaginari comunitari, sinó que genere opinió i acció.

L’exposició es planteja un espai físic que connecta la Sala Zero del Centre del Carme de Cultura Contemporània i la ciutat, que posa en valor les nombroses aportacions artístiques. Una gran quantitat de persones artistes i creadores hi han participat: Fermín Jiménez Landa, Ana Penyas, Laura Llaneli, Cesc Roca, Irene de Andrés, Elías Taño, Marc Vives, Elga Fernández Lamas, Dídac Ballester, Frankextrude, Lluïsa Penella, La Oliwa, Tresvoltesrebel, Colors al vent, Eva Máñez, David Segarra, Eduard Pascual, Guille Porcar i Óscar Romero.

A més, a la ciutat hi haurà obres de muralistes com la d’Anaïs Florin que es realitzarà en viu durant l’exposició al barri de la Punta. També hi ha qui fa anys que tracten tant la qüestió de la ZAL com de l’ampliació del port de València en les dues edicions de Sense Murs: Escif, Hyuro, Blu, Roc BlackBlock, Sam3, Barbi, Erba, Elías Taño, Sr. Marmota i Lost, i altres com ara Soma.

La Comissió Ciutat-Port està composta per col·lectius veïnals, de lluita pel territori i el medi ambient, i sindicals de València, que lluiten ena l’àmbit ecosocial. Motivats per la inquietud manifesta de diversos àmbits artístics, que s’expressen sobre diferents temàtiques contemporànies de lluita ciutadana oberta, la Comissió decideix plantejar el projecte de l’exposició El pes de l’aigua. L’obertura serà divendres a les 19.00.