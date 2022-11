La pilota valenciana és reconeguda oficialment dins de la nova Llei de l’esport

La pilota valenciana ja és considerada un esport en tot l’Estat espanyol, gràcies al seu reconeixement en la nova Llei de l’esport que s’ha aprovat dijous en el Congrés. Aquest reconeixement s’ha aconseguit gràcies a una proposta de Compromís i, segons el diputat Joan Baldoví, “posa fi a la seua situació anòmala”.

Aquesta llei suposarà que els pilotaris puguen competir a l’estranger i beneficiar-se de subvencions, beques o la condició d’esportista d’elit per a poder estudiar, com ja passa amb la resta dels esports. Baldoví s’ha mostrat molt satisfet amb aquest reconeixement definitiu i amb l’ampli consens generat per la seua proposta: “Hem aconseguit pagar un deute que teníem amb les persones que han mantingut el nostre vertader esport nacional i amb els 3.700 jugadors federats i els 108 clubs de tot el territori valencià. És un fet que la pilota valenciana forma part de la nostra identitat col·lectiva com a poble”.

La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha manifestat que “la pilota valenciana no pot ser menys que cap altre esport perquè els valencians no som menys que cap altre poble. És una qüestió de justícia i orgull, a més d’implicar tot un seguit d’avantatges per a les i els pilotaris, que són els que donen vida i sentit a la pilota valenciana”.

La pilota valenciana ja estava reconeguda com a esport en la Llei de l’esport valenciana i amb aquest reconeixement es permetrà que des de la Conselleria es puguen impulsar centres de tecnificació de pilota reconeguts pel Consell Superior d’Esports, i, fins i tot, obri la possibilitat de competir com a selecció valenciana.

Actualmente cada temporada se celebren 9 campionats oficials professionals, més de 30 competicions no oficials i més de 2.200 partides en les modalitats de frontó, galotxa, raspall, escala i corda, llargues, palma, perxa, pilota grossa i frares.

Sense reconeixement per a la Copa del Llevant

No obstant això, el que es queda fora de la Llei de l’esport és el reconeixement de la Copa de l’Espanya Lliure que va guanyar el Llevant Unió Esportiva el 1937, en plena Guerra Civil. Compromís també havia proposat que les federacions esportives reconegueren aquest trofeu i donaren oficialitat a les competicions esportives celebrades abans de la dictadura de Franco, però PP, PSOE i Vox han votat en contra d’aquest reconeixement.

Compromís afirma que la seua intenció era que les federacions esportives formaren part de la divulgació de la memòria democràtica en l’àmbit de l’esport. “Si es reconeixen les copes que van guanyar els equips de futbol durant la dictadura de Franco, per què no es poden reconéixer les competicions d’abans de la dictadura, com la copa que va guanyar el Llevant? Tots els partits democràtics haurien de secundar això, no entenc com el PSOE es deixa arrossegar pel PP i Vox”, ha explicat Baldoví.