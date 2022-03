La piràmide del blanqueig de capitals de la màfia russa en la costa valenciana

Mentre la invasió russa d’Ucraïna avança i els Estats Units i la Unió Europea imposa sancions contra els dirigents del Kremlin, un jutjat de Benidorm continua amb la investigació d’una presumpta trama de blanqueig de capitals del crim organitzat de l’Est en unes quantes localitats de la costa turística valenciana. L’última interlocutòria dictada per la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm, a què ha tingut accés elDiario.es, desgrana l’estructura piramidal de la presumpta trama, en què figuren més d’una quarantena d’investigats, incloses diverses empreses.

La investigació, dirigida per la Fiscalia Anticorrupció, va detectar el transport de grans quantitats de diners a Espanya “cap a i des de l’estranger, especialment Rússia”. La presumpta xarxa movia “substancioses quantitats monetàries entre Espanya i Rússia sense cridar l’atenció de les autoritats” i ho invertia posteriorment en els sectors de l’oci, de l’hostaleria i immobiliari de la costa valenciana, especialment en localitats com Benidorm o Altea, en un context de declivi de la bambolla immobiliària.

Malfactors d’“alt nivell criminal”

En la interlocutòria, la jutgessa instructora detalla la “forma piramidal” de la pretesa organització criminal. Així doncs, el primer nivell el conformen “empresaris russos reconeguts al seu país d’origen, usats per les organitzacions criminals exsoviètiques i vinculades a elles i als seus membres per poder dur a terme els seus negocis sense despertar sospites”. “Servint-se”, afig, “d’una façana d’homes de negocis de prestigi per tot el món”.

Els pretesos fons il·lícits provenien de la cúpula del crim organitzat rus d’“alt nivell criminal”, segons dades d’intel·ligència policial d’Europol. El grup de blanqueig de capitals de la Brigada Provincial de Policia Judicial d’Alacant va detectar “moviments estranys” de capital per part de ciutadans russos establits en la costa valenciana, que rebien grans transferències de societats estrangeres “els orígens de les quals no estaven prou justificats” i que provenien, presumptament, del crim organitzat. Concretament de malfactors dels grups Vory V Zakone (Lladres de Llei) i del Sindicat del Crim Podolskaya.

Blanquejadors i empreses pantalla

En un segon nivell de la piràmide, la instructora situa els investigats que “executen” les operacions de blanqueig de capitals amb els fons il·lícits provinents dels empresaris vinculats al crim organitzat, “a qui captarien com a clients sabent la il·legalitat de l’origen dels diners”.

Per moure els diners dels seus clients a Espanya “sense ser detectats”, haurien usat empreses pantalla, testaferros, transvasaments de diners en efectiu i fins i tot operacions de hawala (un mètode de transferències informals molt comú en el món àrab i islàmic).

Testaferros i transportistes d’efectiu

Descendint en la piràmide, el tercer nivell l’integren els pretesos testaferros i col·laboradors en les operacions de blanqueig, “que transporten quantitats de diners en efectiu” o “efectuen tasques d’assessorament jurídic, fiscal o comptable” als membres de la pretesa organització i a les societats mercantils investigades. Els fons provenien de societats situades als Emirats Àrabs i d’empreses del sector energètic radicades a Letònia i el Regne Unit.

Funcionaris i policies

El quart nivell estaria format per membres de l’Administració i funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en què suposadament els presumptes mafiosos s’haurien infiltrat per afavorir els seus negocis, tot això a canvi de diners o d’altres favors. La presumpta xarxa de l’hampa de l’Est, tal com va informar aquest diari, va comprar policies i guàrdies civils per a tasques il·legals de seguretat i cobrament de deutes.

“Afinitat política” amb un edil del PP

La interlocutòria acorda el sobreseïment provisional de la causa per a l’edil popular de Seguretat de l’Ajuntament de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, a qui els investigadors del grup de blanqueig de la Policia Nacional situaven com a membre de quart nivell de la presumpta xarxa (figurava com a investigat pels presumptes delictes d’organització criminal i tràfic d’influències).

No hi ha “prou indicis que pressionara o influïra en cap càrrec públic o funcionari” en benefici del presumpte líder de la xarxa de blanqueig, Alexey Shirokov, malgrat les converses telefòniques intervingudes pels investigadors.

La jutgessa no descarta que l’edil “haja prestat consell o intervingut per un simple interés o desig de quedar bé davant Alexey Shirokov, amb qui sembla [que] hi ha una relació d’amistat” i amb qui comparteix militància en el PP (remarca l’“afinitat política entre tots dos”). De les actuacions de la investigació tampoc “es desprén que hi haja cap contacte amb cap altre dels partícips del delicte ni que haja intervingut en cap de les empreses pantalla”, assegura la interlocutòria.

Malgrat la “bona relació” entre tots dos, la instructora no veu indicis que el regidor popular influïra o es prevalguera del seu càrrec en ajuda al ciutadà espanyol d’origen rus ni que estiguera “al servei” de la presumpta organització criminal dedicada al blanqueig de capitals.