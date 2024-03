Pirotècnia, paelles i primeres revetles protagonitzen els actes fallers d’aquest cap de setmana a València

Els espectacles pirotècnics seran els protagonistes aquest cap de setmana en el calendari d’actes oficials de les Falles, mentre que les diferents comissions començaran amb un intens programa de festejos en què destacaran els concursos de paelles, els jocs infantils i les primeres revetles.

En el primer apartat, com cada dia fins al 19 de març, tindran lloc les mascletades de les 14.00 a la plaça de l’Ajuntament, dissabte a càrrec de Pirotecnia Tamarit i diumenge d’Apujarreña. També a la mitjanit de dissabte està previst un espectacle pirotècnic nocturn a la plaça de l’Ajuntament a càrrec de Pirotecnia Tamarit.

Este diumenge, 10 de març, hi haurà també un castell piromusical dedicat a la pau en un joc interactiu amb la falla municipal, que ja està en ple procés de plantà, també dedicada a la pau. El castell, que es dispararà a les 20 hores en la plaça de l'Ajuntament, tindrà tres fases. La primera serà una introducció pirodigital. En la segona fase sonarà la cançó “Imagine” de John Lennon i s'il·luminarà la branca d'olivera que corona la falla municipal. La tercera fase serà el tancament de l'espectacle.

El castell el dispara la Pirotècnia Valenciana de Llanera de Ranes, un clàssic en la plaça de l'Ajuntament. La pirotècnia demana al públic assistent que participe de manera interactiva en l'espectacle amb l'encesa de les llanternes dels telèfons mòbils de manera que es cree un joc de llums entre la pirotècnia, la falla i el públic assistent. A més, Pirotècnia Valenciana promet un gran tancament del castell que serà del gust dels seguidors d'esta empresa.

Quant a les revetles, les que tenen permís podran organitzar espectacles musicals dissabte en horari comprés entre les 17.00 i les 22.00 o bé entre les 22.00 i les 04.00 de l’endemà. També podran fer-ho en el mateix horari els dies 15, 16, 17 i 18 de març, tenint en compte que, si es fa a la vesprada, no es podrà repetir a la nit el mateix dia.

La limitació serà de 90 decibels al carrer i 85 a l’interior dels envelats i els casals. Tant a l’aire lliure com a l’interior dels envelats serà obligatòria la instal·lació d’un limitador-registrador en els equips de so.

Les comissions que organitzen revetles hauran de tindre lavabos públics portàtils, senyalitzats correctament, i s’hi ha de permetre l’accés i l’ús al públic general les 24 hores del dia. Així mateix, l’organització haurà d’atendre’n la col·locació, el manteniment correcte i la retirada. Aquests lavabos públics portàtils no podran instal·lar-se davant o al costat d’establiments comercials.

Servei d’EMT

EMT València es reforça al màxim davant l’arribada dels dies grans de les Falles. La companyia municipal ofereix més de 3,1 milions de places per a desplaçar-se per tota la ciutat durant la setmana fallera, entre el 15 de març i les primeres hores del dia 20.

Del total de les 3.114.405 places que ofereix l’EMT per a moure’s de manera fluida i eficaç durant la setmana gran, una bona part serviran per a tindre servei ininterromput de transport públic durant les 24 hores del dia.

D’aquesta manera, totes les línies nocturnes de la companyia, que també operen en horari diari, dupliquen els seus serveis i prolonguen la seua activitat per a treballar sense interrupció des del dia 15 de març i fins al final de la Cremà. Aquestes línies són les 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 62, 64, 67, 70, 72, 73, 81, 93, 99 i C3, a què també se suma la 92. Es tracta de línies que ofereixen una connexió molt pròxima amb els escenaris principals de les festes o que discorren al voltant de les grans vies i amb què serà possible acostar-se no sols als grans esdeveniments que se celebren durant el dia, sinó també a les celebracions nocturnes, com els concerts de Falles, els castells i la Nit del Foc.

Només durant aquest cap de setmana i davant la previsió d’una afluència massiva de ciutadans a la ciutat, EMT València ofereix ja 35.000 places addicionals fins a la matinada de diumenge. 105.000 places noves en total. I també durant el dia 15 de març, coincidint amb la plantà i el llançament de castells en totes les falles, la companyia municipal ofereix 30.000 places addicionals.

Ja durant els dies grans de les Falles, i amb el centre tancat al trànsit, s’activa el dispositiu especial per a concentrar tots els seus recursos i reforços en els moments de més afluència fallera, com la mascletà, l’ofrena, la Nit del Foc i la nit de la Cremà. Amb aquest dispositiu, la major part de les línies finalitzaran els seus recorreguts al més a prop possible de l’epicentre de les festes per a facilitar tots els desplaçaments. Així doncs, les línies 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 27, 35, 40, 60, 62, 67, 70, 71, 72 i 73 arribaran fins a la plaça d’Espanya. I les línies 4, 6, 11, 16, 26, 28, 32, 70, 71 i 81 fins a la plaça de Tetuan i la Porta de la Mar. Altres línies, com les 10, 31, 64, 92 i 93 circularan per les Grans Vies. I, al seu torn, les línies 13, 23, 24 i 25 continuen arribant fins a la Porta de la Mar.

Igualment, es manté la connexió amb l’Estació Joaquín Sorolla, i fins al front marítim, molt demandada per veïns i turistes, mitjançant la línia 31 modificada recentment, que circularà per la Gran Via del Marqués del Túria i servirà, a més, d’unió entre la Porta de la Mar i la plaça d’Espanya.

La línia C1 quedarà suprimida des de les 11.00 i fins a les 15.00 durant la mascletà i del tot el cap de setmana del 9 i el 10 de març i des del 16 i fins que acaben les festes, el dia 19.

Des del dia 16, la companyia comptarà cada dia amb prop de 60 inspectors en cap i oficials distribuïts en punts estratègics com la plaça d’Espanya, la Porta de la Mar, els Jardins del Real o el carrer de Xàtiva. A més, la companyia també desplegarà 90 informadors diàriament per a orientar als ciutadans i visitants i resoldre tots els seus dubtes sobre desplaçaments, horaris i noves rutes. Entre el 16 i el 19 de març, es localitzaran 40 punts informatius en espais estratègics, segons els actes de cada jornada.

A més, durant els dies festius es manté operatiu el servei especial de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) per telèfon, missatgeria (WhatsApp i Telegram) i xarxes socials. Des del 12 i fins al 19 de març, l’horari d’atenció els caps de setmana és de 9 a 20 i del 13 al 17, de 8 a 21. A través d’aquest servei, l’EMT resol de manera immediata fins a 150.000 consultes al dia sobre desplaçaments i horaris.

Servei de Metrovalència

Metrovalència ampliarà aquest cap de setmana el servei nocturn fins a les 3.30-4.00 de la matinada (hora aproximada de pas pel centre de València) per a facilitar la mobilitat que es produirà dissabte 9 a causa de la celebració dels concerts de les Falles 2024, que se celebren a València.

El servei denominat ‘A la lluna de Metrovalència’ el presta Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) els divendres, dissabtes i vespra de festius en el metro i el tramvia fins a les 2.30, que en aquesta vegada es prolongarà fins a les 3.30-4.00 perquè els assistents als concerts puguen tornar als seus domicilis després de les actuacions.

Les destinacions més freqüents de les línies del metro seran Paterna, Seminari i Torrent Avinguda, en el cas de les línies 1 i 2, mentre que Rafelbunyol, Torrent Avinguda, Marítim i Aeroport ho seran en les línies 3, 5, 7 i 9. No obstant això, els últims trens de l’L1, L2 i L9 arribaran fins a Bétera, Llíria i Riba-roja de Túria, respectivament, a més dels que circulen habitualment en el servei nocturn del cap de setmana.

Els concerts se celebraran als Jardins de Vivers. El divendres, en ‘El Conciertazo de Falles’, actuaran León Benavente, Él y Ella, De Pedro, Innmir i Cebrián. El dissabte, en el ‘Pirata Falles 2024’, serà el torn de Delaossa, Sara Socas, Sofía Gabanna, Sa Pena i SFDK.

D’altra banda, Metrovalència reforçarà aquest cap de setmana el servei diürn del metro de les línies 1, 2 i 9 de 10.30 a 21.00 per facilitar els desplaçaments que es preveuen cap a la capital, incidint especialment de 12.30 a 15.00 per les mascletaes, horari en què les unitats del tramvia aniran a doble composició per a duplicar el nombre de places.

A més, la Línia 1 prolongarà la seua destinació de Torrent a Picassent per millorar les freqüències de pas d’aquesta última població, cosa que significarà la circulació de més metros i menys temps d’espera per als usuaris.

Per a qualsevol consulta, els clients i clientes poden tocar al telèfon 900 46 10 46 o consultar la informació en la pàgina web de Metrovalència. A més, la comunicació es pot establir a través de les xarxes socials de Facebook, Twitter (@metrovalencia) i l’app oficial de Metrovalència.