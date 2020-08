La pitjor dada fins ara: 772 contagis nous de coronavirus en territori valencià

Un total de 772 contagis nous de coronavirus confirmats per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 20.770 persones, s’han detectat a la Comunitat Valenciana entre dilluns i dimarts. La distribució és de 94 a la província de Castelló (2.371 en total); 209 a la província d’Alacant (6.524 en total) i 469 a la província de València (11.854 en total). A més, hi ha 21 casos més sense assignar.

Es tracta de la pitjor dada de contagis des que va començar la pandèmia. No obstant això, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha destacat que “les xifres reflecteixen l’eficàcia en la detecció precoç i el rastreig de contactes, però tota prudència és poca i cal continuar sent cauts”. Barceló ha donat suport a la seua afirmació en el fet que “la Comunitat Valenciana és la cinquena autonomia on la taxa d’incidència acumulada en els últims 14 dies és menor”, per darrere d’Andalusia, Astúries, Extremadura i Galícia. La taxa d’incidència valenciana és de 89,41 contagiats per cada 100.000 habitants, mentre que la taxa d’incidència mitjana acumulada d’Espanya és de 173,14 per cada 100.000 habitants.

El departament de Sanitat ha informat que els hospitals valencians tenen, actualment, 331 persones ingressades: 20 a la província de Castelló, amb 3 pacients en UCI; 91 a la província d’Alacant, d’ells 13 en l’UCI, i 220 a la província de València, 22 d’ells en UCI.

S’han comptabilitzat en aquesta nova actualització quatre defuncions per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions ascendeix a 1.502 persones: 227 a la província de Castelló, 519 a la d’Alacant i 756 a la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per detectar el coronavirus ascendeix a 764.596, de les quals 624.550 han sigut a través de PCR i 140.046 mitjançant test ràpid.

En aquests moments hi ha actius 4.413 casos de COVID-19, cosa que suposa un 15,11% del total dels positius registrats al llarg de la pandèmia.

Quatre residències sota vigilància

Hi ha algun cas positiu en 38 residències de majors (3 a la província de Castelló, 15 a la província d’Alacant i 20 a la província de València), 6 residències de persones amb diversitat funcional (2 a la província de Castelló, 1 a la província d’Alacant i 3 a la de València) i 4 centres de menors (1 a la província de Castelló i 3 a la província de València). El 75%de les residències on s’han detectat casos registren un sol contagi, ha destacat Sanitat.

En aquests moments, estan sota vigilància activa de control sanitari 4 residències a la Comunitat Valenciana, dues d’elles a la província de València i dues més a la d’Alacant.

25 brots

Entre els 25 brots nous registrats, la gran majoria d’origen social, en destaquen tres que tenen origen en l’oci local, un a Pilar de la Foradada, amb 21 casos, un altre a Torrevella, amb 9 contagiats i un altre a Ontinyent, amb 8 contagis.

La consellera Barceló ha insistit a través d’un comunicat del seu departament que “l’alerta sanitària persisteix i no es pot baixar la guàrdia”.

“Demane a tothom cautela i sentit comú. L’increment incessant del nombre de contagis ens indica clarament que tota prudència és poca. Si totes les persones hi posem de la nostra part, podrem fer front al virus amb més força”, ha afegit la titular de Sanitat.