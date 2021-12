El Pla de Mobilitat Metropolitana de València: corredors BusVAO, xarxa ciclista i una altra estació de metro al centre

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha presentat dimecres el Pla de Mobilitat Metropolità de València, el document estratègic de la Generalitat Valenciana per a les actuacions en matèria d’infraestructures públiques de transport fins al 2035. L’objectiu consisteix a augmentar en 220.000 el nombre de persones que diàriament fa ús de maneres sostenibles per a desplaçar-se.

En l’Àrea Metropolitana de València, segons el diagnòstic del departament que dirigeix Arcadi España, es fan 4,8 milions de desplaçaments diaris, la majoria sostenibles. No obstant això, segons apunta el conseller, per a distàncies superiors a 10 quilòmetres, quasi el 80% dels desplaçaments es fan en vehicle privat (per a distàncies de tot just dos quilòmetres, més del 25% també usen el cotxe).

El pla compta amb una inversió de prop de 1.750 milions d’euros per part de la Generalitat Valenciana fins al 2035, amb un pressupost de 72,5 milions en nova infraestructura i en sistemes que fomenten l’ús de la bicicleta, així com prop de 400 milions d’euros a implantar el nou sistema de transport metroTram. En la xarxa de metro s’invertiran un total de 880 milions d’euros.

Segon túnel entre Bailén i l’Albereda

Aquesta “obra clau per a millorar freqüències en el servei de metro” permetria comptar amb una nova estació al centre de València. L’estació de l’Albereda es convertiria en “el gran punt d’interconnexió de línies de la xarxa de Metrovalència” i permetria “un nombre més alt de serveis i una millora de la freqüència global de la xarxa”, segons ha explicat el conseller.

“El tram Colom-l’Albereda”, assenyala Arcadi España, “concentra quasi tota la circulació i hem arribat al límit de capacitat de la xarxa, per la qual cosa, per a poder millorar freqüències i estendre la xarxa de Metrovalència, cal donar més capacitat a aquest tram”. Així doncs, la ciutat comptarà amb una nova parada a l’entorn de la zona de l’Ajuntament de València.

El pla de mobilitat també proposa l’extensió de la línia de Riba-roja de Túria fins a la seua arribada de nou al centre urbà del municipi, així com l’ampliació de la xarxa de metro cap al corredor oest de l’Horta, connectant els municipis de Xirivella, Alaquàs, Aldaia i el Barri del Crist mitjançant un nou servei de metro.

Corredors BusVAO

El pla posarà en marxa corredors BusVAO metropolitans, exclusivament per a autobusos i vehicles d’alta ocupació, en la CV35, l’A3, V21 i la V31. El carril proposat en la CV35 començarà a València i finalitzarà a l’Eliana, mentre que el de la V21 s’iniciarà en la capital i acabarà en l’entorn industrial d’Albuixec. El carril de l’A3 eixiria des de l’eix de l’A7 fins a València, i en la V31 discorrerà des de Silla fins a la capital.

Xarxa ciclista i per als vianants

El pla preveu la creació de 1.047 quilòmetres de vies ciclistes i per als vianants en deu corredors entre València i la seua àrea metropolitana. A més, pretén implantar un sistema de bicicleta pública per a 41 municipis que complemente el Valenbici de la capital i aparcaments segurs per als usuaris.

Túnel passant

El pla metropolità aposta per l’execució del canal d’accés, el túnel passant i la construcció de l’estació del Parc Central. La nova estructura permetria que l’estació d’Aragó es convertisca en una gran estació intermodal Metro-Rodalia, així com la creació d’una nova estació al costat de les universitats en l’avinguda dels Tarongers i la potenciació de Font de Sant Lluis.

Integració tarifària

En 2022 entra en vigor la integració tarifària que engloba en un sol bitllet els serveis de transport públic de Metrovalència, Metrobús, EMT i Renfe amb l’objectiu d’“impulsar un transport eficient, competitiu i senzill, per això també hi haurà una simplificació zonal, perquè el transport metropolità siga més senzill, fàcil i barat, amb una baixada de preus entre un 11 i un 55%”.

Nou sistema de transport metropolità

El pla proposa un nou sistema de transport metropolità metroTRAM per a portar el transport públic eficient i massiu als punts metropolitans amb necessitats clares de millora de la seua connexió, millorant en paral·lel els serveis ja existents.

La Generalitat preveu invertir 400 milions d’euros en quatre noves línies de metroTRAM per reforçar el transport públic de l’Àrea Metropolitana de València en el corredor nord de la comarca de l’Horta (el Port de Sagunt - Sagunt - Rafelbunyol - València); la zona nord-oest (Paterna - Burjassot – el Parc Tecnològic - València); la zona sud d’aquesta comarca (Albal - Catarroja - València) i la zona oest (Xirivella - Alaquàs - Aldaia – el Barri del Crist).