‘Plantà’, concerts i 173 revetles: València entra en plena ebullició el cap de setmana previ a les Falles

A una setmana dels dies grans de les Falles, la ciutat ja està en plena ebullició per la gran afluència de gent que comença a arribar-hi per gaudir d’un cap de setmana carregat d’activitats tant oficials com de cadascuna de les comissions falleres.

A més, com ha informat elDiario.es, l’oratge acompanyarà amb temperatures que arribaran a 30 graus, més pròpies de l’estiu, i amb vents de ponent de fins a 60 quilòmetres per hora que podrien complicar l’alçada de les rematades de les falles més importants.

Pel que fa a les organitzades per l’Ajuntament, a més de la mascletà que tindrà lloc a les 14.00 a la plaça de l’Ajuntament tant dissabte com diumenge, dissabte tindrà lloc la segona jornada dels concerts que se celebren en l’Albereda. Les portes s’obrin a les 18.00 i només s’hi pot accedir a l’altura del pont de l’Exposició. L’Ajuntament posarà en marxa un dispositiu especial de seguretat i neteja amb motiu de l’espectacle.

El recinte s’estén des de l’inici del passeig de l’Albereda, on està localitzat l’escenari, d’esquena als Vivers, fins al pont de l’Exposició, on estan les portes d’accés, que obriran a les 18.00 de la vesprada i tancaran a les 3.00 de la matinada. Té un aforament màxim de 15.000 persones per a cadascun dels dies.

Un terç de les entrades –5.000– s’han repartit de manera gratuïta pel consistori a través d’un sorteig públic en què es van inscriure més de 14.000 persones; la resta, també de manera gratuïta, per Amstel, l’empresa col·laboradora.

Per a dissabte està prevista l’actuació de Salva Gómez, Víctor Pérez, Colomet, Pupil·les i Nonai Sound, per aquest ordre. Prepararan el terreny a ZOO, el grup de Gandia que ompli recintes musicals a Madrid i Barcelona i que s’ha convertit en referent de la música en valencià. DJ Lauder prosseguirà el festival i donarà pas a la Fúmiga, un altre dels grans representants de l’escena valenciana. Finalment, la festa, l’humor i el ball estaran assegurats amb Carlos Areces i Aníbal Gómez DJ, els components d’Ojete Calor.

173 revetles falleres

Per a dissabte, primer en què les comissions falleres ja poden fer activitats al carrer, hi ha autoritzades un total de 173 revetles, que tenen permís per a funcionar entre les 22.00 i les 4.00. A més, els concursos de paelles seran també protagonistes en multitud de falles.

La realització de revetles populars i discomòbils en la via pública s’autoritzaran també del 15 al 18 de març, en horari comprés entre les 22.00 i les 4.00 de l’endemà.

En el cas de revetles, discomòbils i activitats musicals similars, podran fer-se en el casal, la carpa o la zona d’activitats autoritzada en horari de vesprada o de nit, sense possibilitat de fer-ne en tots dos horaris un mateix dia. En cas de fer-ne en horari vespertí, serà de 17.00 a 22.00, i en el cas de l’horari nocturn serà de 22.00 a 4.00 de l’endemà. Els dies 10, 12, 13 i 14 de març l’horari autoritzat per a les activitats amb ambientació musical serà, en tot cas, fins a la 1.00 de l’endemà.

Les activitats amb ambientació musical a l’interior de les carpes s’autoritzaran: els dies 12, 13 i 14 fins a la1.00 de l’endemà; els dies 10,11, 15, 16, 17 i 18 fins a les 4.00 de l’endemà; el dia 19 fins a la mitjanit.

A fi de garantir el compliment dels límits sonors establits en aquestes directrius i, en concordança amb l’Ordenança Municipal de Contaminació Acústica, en el cas d’activitats sonores i musicals en la via pública (tant a l’aire lliure com a l’interior de carpes) serà preceptiva la instal·lació d’un limitador que haurà d’intervindre en la totalitat de la cadena de so per part del responsable de l’equip de so. La limitació serà de 90 decibels al carrer i 85 a l’interior de carpes i comissions

Les comissions hauran de tindre lavabos públics portàtils, correctament senyalitzats, i dr n’ha de permetre l’accés i l’ús al públic general les 24 hores del dia. Així mateix, l’organització haurà d’atendre’n la col·locació, el manteniment correcte i la retirada. Aquests lavabos públics portàtils no podran instal·lar-se davant o al costat d’establiments comercials.