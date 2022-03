Una planta fotovoltaica impulsada entre Aiora, Zarra i Xarafull, embossada després de quatre anys de tràmits per les objeccions de Territori

La central nuclear de Cofrents, que produeix el 46% de l’energia valenciana, finalitzarà la seua activitat l’any 2030, segons els plans anunciats pel Govern.

Aquesta situació ha fet que des del Govern valencià s’impulse la creació de plantes fotovoltaiques amb l’objectiu de generar el màxim d’energia possible una vegada es clausure la central, de manera que no calga dependre de compres externes en la mesura que siga possible.

Segons les previsions de la Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica que dirigeix Mireia Mollà, l’energia fotovoltaica instal·lada hauria de multiplicar-se per 16 fins al 2030 a la Comunitat Valenciana i a passar dels 360 megavats actuals a 6.000 i corregir el retard en renovables que hi ha en aquesta regió.

En aquesta línia i en un exemple de coordinació, els municipis de Xarafull, Aiora i Zarra van impulsar l’any 2018 un Pla Especial d’Ordenació d’Infraestructures de Generació d’Energies Renovables amb l’objectiu d’implantar una planta fotovoltaica, un procediment que s’ha tramitat de la mà de les tres conselleries implicades, en concret de la d’Economia, la de Política Territorial i la d’Emergència Climàtica.

No obstant això, el projecte roman embossat des del mes de setembre passat per les objeccions de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge dependent de la Conselleria de Política Territorial, amb el malestar consegüent dels alcaldes de les tres localitats.

Segons ha explicat el primer edil d’Aiora, José Vicente Anaya (PP), “després de complir totes les recomanacions i de fer un treball de mapatge per buscar el millor terreny possible, es va poder delimitar una superfície de terreny que representa el 25% del sòl no urbanitzable comú, cosa que equival a 900 hectàrees que bàsicament són terres de cultiu abandonat sense cap valor ambiental o patrimonial”.

No obstant això, Anaya ha comentat que, després d’obtindre el vist d’Economia, la Conselleria de Política Territorial va emetre “un informe favorable condicionat a reduir el terreny afectat al 2,5% de la superfície no urbanitzable comuna, cosa que equival a 449 hectàrees, un requisit que la direcció general s’ha tret de la mànega, perquè no consta en cap normativa”.

En termes semblants s’ha manifestat l’alcalde de Zarra, Ángel Pérez (PSPV), que ha insistit que la limitació del 2,5% “és una interpretació de la directora general, de fet, fins dos mesos després no hi ha res per escrit sobre aquest tema i el que hi ha és una directriu interna signada per tècnics, però no res a efectes legals que haja publicat oficialment el Consell”. A més, ha afegit que amb aquesta limitació “és impossible que s’instal·le cap planta en tota la Comunitat Valenciana, les posaran a Castella-la Manxa i aprofitaran les línies elèctriques que passen per aquesta zona”.

Amb tot, Pérez s’ha mostrat esperançat perquè finalment “el projecte tire avant”, perquè suposaria la generació de 1.100 megavats en diferents illes connectades entre si que, a més, no implica la tala de ni un sol arbre”.

El primer edil ha lamentat que aquestes traves no ajuden a lluitar contra la despoblació: “Aquestes plantes impliquen ingressos per als ajuntaments i ocupacions indirectes; d’ací l’any que ve podrien tancar el col·legi, perquè només queden dos alumnes”.

De la seua banda, segons han informat des de la Direcció General de Política Territorial, que gestiona Rosa Pardo (Compromís), “la implantació d’usos i activitats en el sòl no urbanitzable, segons ha mantingut tant la nostra legislació urbanística com l’estatal, té un caràcter excepcional, per tant sotmés a controls estrictes de l’ús racional del sòl”. D’aquesta manera, “l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), en les seues directrius, es refereix contínuament a la necessitat de limitar la implantació d’aquests usos, en sòl no urbanitzable, atesa aquesta excepcionalitat i la mateixa capacitat d’acolliment del territori”.

Les mateixes fonts han afegit que “en el cas de les plantes fotovoltaiques, aquest ús és excepcional en el sòl no urbanitzable, i ha de sotmetre’s a criteris d’ocupació racional del sòl”. En aquest sentit, “i a través de criteris de la mateixa ETCV, i dels utilitzats per l’Agència Europea de Medi Ambient, es va estimar un indicador de sostenibilitat de l’ocupació del 2,5% del sòl no urbanitzable de règim comú, suficient per a la satisfacció dels objectius energètics de la Comunitat Valenciana”.

No obstant això, han afegit que “tant la legislació urbanística, territorial i de paisatge de la Comunitat Valenciana com en el Decret llei 14/2020, que regula la implantació d’energies renovables, s’estableix la prioritat general d’orientar la implantació d’usos i activitats cap als sòls de menys valor ambiental, territorial, cultural i paisatgístic”.

En concret, “en el cas de les plantes fotovoltaiques es determina la prioritat d’ocupar abocadors, zones mineres abandonades, espais degradats o sòls de baixa capacitat agrològica, i evitar l’ocupació de sòls de valor agrari necessaris per a complir els objectius de garantir la seguretat alimentària”. Per això, “aquest indicador d’ocupació de sòl per plantes fotovoltaiques podrà flexibilitzar-se com a incentiu perquè s’ocupen aquests tipus de sòls degradats i de baixa qualitat”. És a dir, “es podrà ocupar més sòl no urbanitzable de règim comú si les plantes s’orienten cap a aquests sòls”.