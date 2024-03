‘Plantà’, tancament al trànsit del centre i transport públic 24 hores: València preparada per a viure les Falles

Amb els monuments infantils ja plantats i els grans ultimant els detalls, arranquen unes Falles que vindran marcades, si no hi ha canvis d’última hora, pel bon oratge i l’àmplia afluència de visitants. De fet, els hotels de València esperen una mitjana d’un 69% d’ocupació en els dies grans de Falles, entre el 14 i el 18 de març, una xifra que s’eleva al 71% durant aquest cap de setmana. A més, alguns establiments hotelers de la ciutat ja registren una ocupació del 100%.

En aquest sentit, tant Compromís com el PSPV van lamentar que el rebuig del PP i de Vox a la taxa turística ha impedit que l’Ajuntament puga arribar a recaptar al voltant d’un milió d’euros que es podrien destinar a neteja, transport públic o protecció del patrimoni, entre altres aspectes.

Amb l’arribada dels dies grans, també s’incrementen els talls de carrers i es potencia el transport públic. De fet, tant l’EMT com Metrovalència i Renfe Rodalies ofereixen servei les 24 hores del dia des de divendres fins a la matinada del 20 de març, és a dir, fins després de la cremà, que acaba més enllà de la mitjanit del 19 de març.

En concret, EMT València es reforça al màxim davant l’arribada dels dies grans de les Falles. La companyia municipal ofereix més de 3,1 milions de places per a desplaçar-se per tota la ciutat durant la setmana fallera, entre el 15 de març i les primeres hores del dia 20.

D’aquesta manera, totes les línies nocturnes de la companyia, que també operen en horari diari, dupliquen els seus serveis i prolonguen la seua activitat per a treballar sense interrupció des del dia 15 de març i fins després de la cremà. Aquestes línies són la 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 62, 64, 67, 70, 72, 73, 81, 93, 99 i C3, a què també se suma la 92. Es tracta de línies que ofereixen una connexió molt pròxima als escenaris principals de les festes o que discorren al voltant de les grans vies i amb què serà possible acostar-se no sols als grans esdeveniments que se celebren durant el dia, sinó també a les celebracions nocturnes, com els concerts de falles, els castells i la Nit del Foc.

La major part de les línies finalitzaran els seus recorreguts al més a prop possible de l’epicentre de les festes per a facilitar tots els desplaçaments. Així doncs, les línies 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 27, 35, 40, 60, 62, 67, 70, 71, 72 i 73 arribaran fins a la plaça d’Espanya. I les línies 4, 6, 11, 16, 26, 28, 32, 70, 71 i 81 fins a la plaça de Tetuan i la Porta de la Mar. Altres línies, com la 10, 31, 64, 92 i 93 circularan per les grans vies. I, al seu torn, les línies 13, 23, 24 i 25 continuen arribant fins a la Porta de la Mar. La línia C1 quedarà suprimida des de dissabte 16 de març fins que acaben les festes, el dia 19.

Per part de Metrovalència, la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, va anunciar que “Metrovalència facilitarà la mobilitat de manera ininterrompuda durant cinc dies seguits, des de la plantà fins a la cremà, els principals dies de Falles”.

Enguany, la novetat en el metro són els reforços diürns durant el cap de setmana del 16 i el 17 de 10.30 a 21.00 per a facilitar els nombrosos desplaçaments que es preveuen, mentre que en el tramvia és el reforç de la Línia 10 la Nit del Foc, especialment en la parada de Ciutat Arts i Ciències-Justícia.

Les estacions de Xàtiva i Colom romandran tancades al públic durant la disparada de mascletades dels principals dies festius de Falles, del 16 al 19 de març, seguint les recomanacions fetes per la Junta de Seguretat de la Sotsdelegació del Govern.

L’horari de tancament serà de 12.30 a 14.30 i l’objectiu és evitar aglomeracions que suposen qualsevol mena de risc per als ciutadans i visitants que per milers es concentren en el centre de València per a gaudir de les tradicionals mascletades.

Quant a Renfe, programa la circulació de trens de Rodalies durant les 24 hores ininterrompudament en Falles. Circularan 263 trens especials de Rodalies des de la matinada del 16 de març fins a la matinada del dia 20 en quatre línies del nucli de València.

Tal com estableix el ban de Falles, des de dissabte a les 15.00 es tanca el trànsit en el centre en el perímetre comprés entre les grans vies de Ferran el Catòlic, les Germanies, Marqués del Túria i la marginal dreta del riu des del pont de les Glòries Valencianes fins a la plaça d’Amèrica. Quan les necessitats del trànsit ho aconsellen, aquest perímetre s’ampliarà a les avingudes de Pérez Galdós, Giorgeta i Peris i Valero.

Punts violeta

L’Ajuntament instal·larà sis punts violeta per a informar, conscienciar i previndre la violència sexual durant la festa de les Falles. Els sis punts estaran instal·lats del 15 al 19 de març en les ubicacions següents: plaça del Doctor Landete (barri de Russafa); vorera de la plaça de Bous (al costat de l’ascensor); plaça de l’Ajuntament (davant el carrer de Cotanda); jardí central de la Gran Via del Marqués del Túria a l’altura de la plaça de Cánovas; avinguda de Blasco Ibáñez a la cantonada amb Manuel Candela; plaça del Mercat davant la Llotja.

Els punts violeta, que disposaran d’envelat amb paret lateral plegable i il·luminació en color violeta, taules i cadires plegables i cartelleria identificable, estaran oberts del 15 al 18 de març de 20.00 a 4.00 de la matinada, mentre que el dia de Sant Josep estaran oberts de 17.00 a 1.00 de la matinada. Els punts violeta estaran atesos per 3 professionals, entre els quals educadores socials, treballadores socials, psicòlogues, agents d’igualtat i promotores d’igualtat.

D’altra banda, el grup Gamma de la Policia Local instal·larà una furgoneta durant totes les Falles al carrer de l’Arquebisbe Majoral, darrere de l’Ajuntament, des d’on atendrà les incidències que es produïsquen. Igualment, la Policia Local disposarà d’un vehicle sense distintiu policial que es traslladarà de zona segons les necessitats per a previndre agressions sexistes.