La plantilla de l’Hospital de Dénia pressiona per tornar a la gestió pública i denuncia la fuga de 280 professionals

Els treballadors de l’Hospital de Dénia i dels diferents centres mèdics del departament de salut de la Marina estan en peu de guerra davant la paralització del procés de la recuperació per a la gestió pública, iniciat pel Govern del Botànic al començament d’enguany, però ara en standby amb l’entrada del bipartit del PP i Vox en l’executiu autonòmic.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez (PP), va comentar fa poc que la futura gestió dels departaments privatitzats dependrà del resultat d’una auditoria que ja s’ha encarregat, malgrat que un informe de la conselleria mateixa desaconsella prorrogar les concessions.

La resposta dels empleats no s’ha fet esperar. El comité d’empresa de l’Hospital de Dénia-Marina Salud ha denunciat “una acceleració de fuga de professionals” en el departament davant “la indecisió” del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, de finalitzar la concessió amb la concessionària, Ribera Salud, malgrat “les pèssimes condicions de treball que han de suportar diàriament” els facultatius mèdics.

En un comunicat, el comité d’empresa ha criticat que en l’últim any i mig “uns 280 professionals de la plantilla de Marina Salud han abandonat el departament” i “només el setembre han sol·licitat el cessament almenys huit infermeres, un radiòleg, un psiquiatre, un oftalmòleg, un metge d’urgències, un ginecòleg, un internista, una administrativa i dos TCAE”.

“Davant aquesta situació, la resposta que dona l’Administració és ambigua i dilata decisions que ja s’havien pres prèviament i que als professionals els fa pensar que la resolució serà diferent de la inicial, i serà qüestió de temps que Sanitat prorrogue el contracte amb la concessionària Marina Salud”, assenyala.

Així mateix, sosté el comité que té coneixement que, “una vegada més, Ribera Salud es nega a aportar la documentació sol·licitada en les normes de reversió, actualment vigents i aprovades en les Corts, amb l’objectiu principal de bloquejar la finalització de contracte i passar a una gestió directa per part de la Conselleria de Sanitat”.

Així doncs, el comité no entén “com, malgrat tindre un informe de l’Advocacia de la Generalitat en contra de la compravenda d’accions de Ribera Salud, incomplint la Llei valenciana de salut, de la falta de lleialtat en el lliurament de documentació sol·licitada, i amb l’incompliment reiterat dels plecs, Gómez encara continue dubtant si el 31 de gener finalitzarà la concessió o no”. Sobre aquest tema, censura que a través d’aquesta concessionària estan “amb una situació lamentable en el terreny laboral i assistencial”.

Per això, el comité conclou criticant que Marina Salud, filial de Ribera Salud, “ignora el procés de reversió iniciat i ofereix a canvi un pla estratègic ple de promeses que haurien d’haver-se executat amb anterioritat, segons marcava el plec de condicions de la concessió”.

Compromís, als tribunals

Compromís ha advertit que “no serà tan fàcil paralitzar un procés ja activat i que compta amb tots els informes favorables, així com amb els procediments i els terminis ben establits”. Els valencianistes de la comarca alacantina a través del seu diputat Gerard Fullana han anunciat la possibilitat d’acudir als tribunals si el Consell del PP i Vox continua amb l’objectiu de mantindre una gestió privatitzada que “solament provoca caos”.

Fullana ha manifestat que “el Govern de l’extrema vergonya ha fet una declaració d’intencions: volen condemnar la Marina Alta a continuar sent el negoci sanitari d’empreses amigues i els seus aliats. Prendrem totes les accions que calga perquè els acords del mes de gener, quan Compromís tenia el Govern valencià, es complisquen. Anirem als tribunals o on calga per defensar a la gent de la Marina”.

Dimecres, Compromís va presentar una PNL (proposició no de llei) en les Corts Valencianes secundada pel PSPV exigint al Consell que, tal com es va comunicar el dia 31 de gener a l’empresa concessionària del departament de salut de Dénia, es continue amb el procés de recuperació del servei públic sanitari en les dates previstes, l’any 2024. No obstant això, va ser desestimada amb els vots del PP i de Vox.