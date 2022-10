Podem confecciona les seues llistes electorals amb càrrecs del Govern i aspira a entrar a València amb el seu portaveu en les Corts

Cada procés intern en Podem és una esmena a la totalitat de l’anterior. Les primàries de la formació morada per a configurar les seues llistes a les Corts Valencianes i als principals municipis de la Comunitat Valenciana tornen a fer un gir radical respecte de la composició actual.

La formació d’esquerres ha tancat dimecres el procés de presentació de candidatures individuals, amb l’actual vicepresident segon del Consell, Héctor Illueca, com a candidat sense competència a la presidència de la Generalitat. Illueca va aterrar quasi per accident en el Govern valencià amb la dimissió de Rubén Martínez Dalmau. Al final d’agost, el professor de dret va comunicar que deixava el seu lloc en l’executiu valencià i la formació morada va recórrer a un perfil de màxima confiança de Pablo Iglesias: el director general de la Inspecció Treball, a càrrec del ministeri que dirigeix Yolanda Díaz.

El dirigent posa el focus en els que van ser els seus companys en el procés intern per a les eleccions generals per confeccionar el seu equip autonòmic. Si la militància ho avala, l’acompanyaran en els primers llocs Maria Teresa Pérez, directora de l’Institut de la Joventut i diputada per Alacant la legislatura passada; la diputada també per Castelló Marisa Saavedra; Carmen Collado, actual directora d’Inspecció de Treball en el ministeri, i el que és el seu secretari autonòmic d’Habitatge en el Govern valencià, Alejandro Aguilar. Es queden en la llista Irene Gómez, diputada per Castelló en les Corts Valencianes, Lidia Montero, del corrent d’Anticapitalistes, i s’hi suma Carles Fons, secretari d’Organització de Podem, mà dreta de Pilar Lima.

Lima, secretària general del partit i portaveu en les Corts Valencianes, deixarà el parlament autonòmic per centrar-se a recuperar la presència de Podem a l’Ajuntament de València. L’actual portaveu tancarà la llista a les autonòmiques de manera simbòlica, però la intenció de la formació és que vaja “de cap” per l’Ajuntament. La resta dels parlamentaris no forma part d’aquesta candidatura, tret de l’esmentada ja Irene Gómez.

La diputada i exportaveu d’Unides Podem, Naiara Davó, que es va mesurar amb Lima en les primàries, no concorrerà a aquest procés. Tampoc Fernando Navarro, regidor a Castelló, que va concórrer a aquest mateix procés. Tots dos donen per esgotat el cicle polític i se sumen a les baixes de la formació morada en dues legislatures. Una vegada concloga el procés intern, els morats hauran de decidir si mantenen la coalició amb Esquerra Unida, la dirigent de la qual, Rosa Pérez, va ser el seu número dos a les Corts Valencianes, i si busquen integració en les llistes municipals de Compromís, i en quins termes negocien amb tots dos partits.