La Policia detecta que la trama del saqueig de la sanitat valenciana va pagar al nebot de Rafael Blasco un viatge d’un dia a Panamà

La República de Panamà llueix en la seua costa de la mar Carib platges d’arena blanca i illes, illots i cais que, gràcies al seu clima tropical, converteixen al país en una destinació ideal per a prendre el sol. Allí va anar Sergio Blasco, nebot de l’exconseller valencià del PP condemnat per corrupció, en un viatge pagat per la trama del cas Osvaldos per la qual l’exgerent de l’Hospital Provincial de València està a la vora d’asseure’s en el banc dels acusats pels pretesos delictes de malversació, frau a l’Administració, tràfic d’influències, prevaricació i suborn. La xarxa piramidal d’empreses per a vehicular les presumptes comissions il·lícites per les adjudicacions de 35 milions d’euros de la sanitat pública valenciana va pagar a Sergio Blasco un viatge d’anada i tornada de tot just un dia a Panamà, considerat per la Unió Europea com un paradís fiscal.

Vamont Consulting, una de les firmes pantalla de la trama, va abonar un viatge a Punta Cana (República Dominicana) a través d’una agència de viatges per als germans Francisco José i Sergio Blasco. Des d’allí es van desplaçar a la Ciutat de Panamà en un “viatge d’anada i tornada en un dia”, segons destaca el jutge instructor en la interlocutòria de procediment abreujat. Mentre Francisco José i un altre membre de l’expedició visitaven l’urbs, Sergio Blasco “efectuava una reunió amb algú no identificat”, postil·la el magistrat.

La visita fugaç al paradís fiscal és el viatge més cridaner, atesa la brevetat, que la trama del cas Osvaldos va abonar a l’exgerent de l’Hospital Provincial de València. Les perquisicions policials han revelat que la xarxa d’empreses va pagar, a més de terrenys per a Sergio Blasco, viatges a Las Vegas (incloent-hi una excursió al Canyó del Colorado) la Xina i Roma. Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL també va abonar un viatge a Costa Rica per a Sergio Blasco i per a la processada Gisela Samudio Bejarano, administradora de la mercantil Identiart i definida pel jutge com a “persona molt vinculada” a l’exgerent de l’Hospital Provincial.

La instrucció del cas Osvaldos també ha detectat que la mercantil farmacèutica Jansen Cilag SA va abonar uns pretesos patrocinis –“per mediació de Sergio Blasco”– per l’organització de cursos i actes ja celebrats. Un dels pagaments en concepte de publicitat institucional, per import de 58.000 euros, va ser destinat a cobrir un viatge de Sergio Blasco a Andorra el 2010 (quan Espanya encara considerava el Principat un paradís fiscal), segons revela la documentació analitzada per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional arran dels escorcolls a les empreses i als membres de la trama.

El viatge va ser abonat a l’empresa Sakvitur, l’agència de viatges de capçalera de Consuelo Císcar que va finançar la volta al món del seu fill, l’artista Rablaci (acrònim de Rafael Blasco Císcar), a càrrec de l’Institut ‘Valencià d’’Art ‘Modern (IVAM), el museu que dirigia sa mare. L’agència de l’empresari Enrique Martínez va ser investigada en el marc del cas IVAM pels viatges del matrimoni Blasco-Císcar a Xangai o Roma, entre altres destinacions.

Estructura piramidal de la xarxa

El jutge ha processat 11 presumptes membres de la trama del cas Osvaldos, incloent-hi els germans Blasco i diversos empresaris, entre ells un taxista que figurava al capdavant d’una de les firmes pantalla. No obstant això, ha deslliurat de la banqueta l’exconseller del PP Rafael Blasco, per no veure indicis que “donara ordre, indicació o cap suggeriment amb vista a determinar” les empreses que havien de ser adjudicatàries dels contractes.

La interlocutòria considera que l’organització va rebre 35 milions d’euros en adjudicacions públiques de la sanitat valenciana, les comissions de les quals es canalitzaven mitjançant una xarxa piramidal d’empreses que va abonar viatges, la compra de terrenys i vehicles i fins i tot el pagament del personal domèstic de Sergio Blasco i de la seua dona, Deborah Salom Císcar (filla de l’exdirectora de l’IVAM).