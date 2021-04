La Policia exculpa un líder ultra en una investigació per delicte d’odi en un acte contra l’islam

Segons el parer de la Policia Nacional, la concentració contra l’islam organitzada pel partit d’extrema dreta España 2000 no contenia “simbologia de caràcter xenòfob, violent o racista”.

L’ofici de la Brigada Provincial d’Informació identifica el president de la formació ultra, José Luis Roberto, i culpa una ciutadana que va denunciar l’acte islamòfob, celebrat el 18 de desembre de 2020 a la plaça dels Pinazo de València, de mantindre una “actitud bel·ligerant i despectiva” cap als agents. La dona va ser sancionada amb la Llei mordassa, segons la interlocutòria del titular del Jutjat d’Instrucció número 17 de València a què ha tingut accés aquest diari.

El magistrat, després de l’ofici policial, ha dictat el sobreseïment provisional de la causa “pel fet de no constatar-se ni inferir-se indicis sòlids, suficients i consistents” de l’autoria d’un presumpte delicte d’odi, tal com va denunciar la Fiscalia arran d’una denúncia presentada per l’ONG València Acull. L’acte va ser protagonitzat per sis persones, segons la Policia.

La fiscal de delictes d’odi ha recorregut el sobreseïment de la causa i retrau que l’instructor no ha practicat cap diligència, més enllà de l’informe policial. El ministeri fiscal insisteix que hi ha “indicis d’actes que inciten a l’odi”. “Caldrà analitzar en qualsevol cas si això reuneix les característiques per poder parlar de delicte d’odi”, diu el recurs. La jurisprudència del Tribunal Suprem, recorda la fiscal, estableix que “no hi cal un perill concret, i és prou el perill abstracte” per a investigar un presumpte delicte d’odi.

El recurs recorda que la concentració, retransmesa per xarxes socials, “literalment” anima a la lluita contra l’islam. “És evident que aquest missatge no pot tindre una altra interpretació que la d’incitar a l’odi”, afig. La fiscal recorda la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans que al·ludeix a la necessitat d’almenys una “mínima activitat investigadora” en matèria de delictes d’odi.

El ministeri públic conclou que el “sobreseïment prematur de la causa sense investigar els fets de la denúncia és incompatible amb les exigències” de la jurisprudència europea perquè els estats duguen a terme “investigacions oficials eficaces quan hi ha delictes de naturalesa discriminatòria”. Així doncs, la fiscal demana la declaració com a investigat del dirigent ultra José Luis Roberto en nom seu i com a representant legal d’España 2000.