“Ha arribat la Inquisició”: el regidor de Cultura de Vox a Borriana veta les revistes en valencià de la biblioteca

El 3 de juliol passat, uns dies després de la investidura del popular Jorge Monferrer com a alcalde de Borriana, PP i Vox rubricaven un acord de govern pel qual els conservadors i el partit d’extrema dreta formaven un executiu de coalició amb majoria absoluta –12 regidors (8 del PP per 4 de Vox) sobre un total de 21 que componen el ple municipal–. Fruit d’aquest pacte, el diputat autonòmic de la formació ultra Jesús Albiol es feia càrrec de la Delegació de Cultura.

Albiol, que el gener del 2020 havia sol·licitat des de l’oposició la cancel·lació de la subscripció a les revistes El Temps, Sàpiens i Llengua Nacional, publicacions que qualificava de “propaganda pancatalanista” que “ens ha costat, de moment, 11.626,40 euros a tots els borrianencs”, va decidir dur a terme aquesta mesura, ja des de l’equip de govern municipal i com a regidor d’Hisenda.

🫡🇪🇸 Misión cumplida.



El @ajuntburriana no seguirá promoviendo al separatismo catalán con el dinero de los burrianenses. No somos catalanes de segunda, somos valencianos y españoles de primera.



Camacuc

Cavall Fort

El Temps

Enderrock

Llengua Nacional



AL CARRER!

L’edil ultra es congratulava el 8 de juliol passat a través de les seues xarxes socials d’haver censurat aquestes publicacions: “Missió acomplida. L’Ajuntament de Borriana no continuarà promovent el separatisme català amb els diners dels borrianencs. No som catalans de segona, som valencians i espanyols de primera. Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderrock, Llengua Nacional... Al carrer!”, escrivia.

Jesús Albiol ha manifestat, a través de Vox i en declaracions a Efe, que amb l’entrada en l’equip de govern municipal del partit d’extrema dreta “es posa fi a la politització de la cultura” i ha afegit: “Treballarem respectant la neutralitat municipal”.

“La inquisició ha arribat”

El portaveu de Compromís per Borriana, Vicent Granel, denunciava “l’arribada de la inquisició” a la localitat després de saber que s’han “confiscat” aquestes publicacions de la biblioteca municipal perquè “ningú les puga llegir”. “Assistim a mesures de censura cultural que no havien passat mai en el nostre Ajuntament”, explicava Granel en referència a la “retirada” o “anul·lació” de les subscripcions, al mateix temps que advertia que hi ha revistes en el despatx de l’alcaldia pendents de “revisió” per veure si “passen el filtre”.

A més, recordava que totes aquestes revistes ja s’adquirien amb l’anterior executiu municipal popular i Compromís va mantindre la subscripció la legislatura passada amb la socialista Maria Josep Safont com a alcaldessa, “que només suposa 600 euros anuals”, i exigia el seu retorn a la biblioteca municipal i a l’ajuntament perquè els veïns les puguen llegir i consultar.

El líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, també s’ha referit dimecres a la mesura adoptada per l’Ajuntament de Borriana, i que ha qualificat d’“intolerable”, al mateix temps que ha instat el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a “desautoritzar l’energumen” que ha vetat revistes en català en una biblioteca pública.

Altres crítiques

Des de Plataforma per la Llengua del País Valencià qualificaven d’“intolerable” el fet que una administració pública “perseguisca i censure” revistes per estar escrites en valencià.

És intolerable que una administració pública perseguisca i censure revistes per estar escrites en valencià.



A cada atac a la nostra llengua com el de l'Ajuntament de Borriana, ens tindran enfront plantant cara.



Ara més que mai, FES-TE'N SOCI ✊

“A cada atac contra la nostra llengua, com el de l’Ajuntament de Borriana, ens tindran davant plantant cara”, sentenciaven des de l’organització en defensa de la llengua.

Cuando era crío y vivía en Vitoria, cada vez que mis padres iban a Cataluña me traían el “Cavall Fort”. Me fascinaba que fuera un tebeo distinto: en otro papel, otro olor, con otros autores, otro formato, otra lengua… Todavía conservo una docena de ejemplares en mi colección. pic.twitter.com/jfAa1s1n79 — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 11 de julio de 2023

El dibuixant Mauro Entrialgo també es referia a aquesta polèmica a través del seu perfil de Twitter i recordava que en la seua col·lecció figuren exemplars de Cavall Fort: “A Borriana, el cacic de l’alcalde de la regressia PPVOX ha confiscat tots els exemplars de la seua biblioteca, juntament amb els de quatre publicacions més, pel pecat d’estar en una llengua que no li agrada. Vosaltres, feixistes, sou els cancel·listes”.