Baldoví i els exconsellers d’Educació, Igualtat i Emergència Climàtica encapçalaran el grup parlamentari de Compromís

Joan Baldoví arma la seua guàrdia pretoriana en les Corts Valencianes. El recentment estrenat portaveu de Compromís en el parlament autonòmic s’envolta de tres dels consellers de la coalició en el Govern del Pacte del Botànic per dissenyar l’oposició al Consell del PP i Vox.

Els 15 diputats han registrat dimarts el grup parlamentari, que tindrà al capdavant l’exconseller d’Educació Vicent Marzà, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat en funcions, Aitana Mas; i Isaura Navarro, consellera en funcions d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

L’elecció respon als equilibris polítics de Compromís i al compromís amb una representació paritària: tres dones en els òrgans de poder i dos homes; tres dirigents de Més i dos d’Iniciativa. Però al seu torn, suposa dotar d’un cert simbolisme les polítiques que ha defensat la formació i contra les quals la ultradreta, ara en el Govern, carrega: educació, igualtat i polítiques inclusives o la lluita contra el canvi climàtic.

Després de la constitució del grup, Baldoví ha apuntat que pretenen fer una oposició “dura, constructiva i sempre intentant que siga útil per no retrocedir ni un mil·límetre en drets, llibertats i en tot el que s’ha aconseguit aquests anys”. El síndic valencianista ha avançat que dijous presentarà la seua primera proposta legislativa en el parlament autonòmic.

Sobre els terminis d’investidura, que les últimes informacions situen al voltant del 14 de juliol, el portaveu ha manifestat que no té inconvenient d’avançar-la. “Volem començar a treballar ja, és la nostra obligació. Si es pot avançar, no hi tenim cap inconvenient”, ha apuntat, encara que els terminis els interpreta la Mesa de les Corts Valencianes, convocada per a divendres, 7 de juliol. “Com més prompte millor”, però “sempre amb respecte al que diga el reglament i els lletrats de la cambra”, ha insistit. Els socialistes també es mostren disposats a acostar postures per avançar uns dies la investidura.

El reglament apunta un termini de 12 dies des de la constitució de la cambra perquè els grups parlamentaris presenten davant la Mesa les propostes de candidats, encara que alguns grups interpreten que el termini arranca quan es constitueixen els grups en si. Transcorregut aquest termini, la Presidència de les Corts, escoltada la Junta de Síndics, fixarà la data de celebració del ple d’investidura entre els tres i els set dies següents a la finalització d’aquest termini. Els grups dubten si el reglament, ambigu en la seua explicació, afecta dies naturals o laborables i si poden flexibilitzar-se els terminis. Les Corts Valencianes es van constituir el 26 de juny, termini en què va començar a córrer el rellotge.