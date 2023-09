El bipartit valencià del PP i Vox aprova el projecte de llei que suprimeix l'impost de successions

L'impost de successions i donacions entre els familiars de primer grau (descendents, progenitors i cònjuges) ja és història en la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat a través d'un vídeo publicat en les seues xarxes socials abans d'entrar al ple del Consell que se celebra a Castelló aquest dimarts que un dels temes que abordaran en la reunió serà l'aprovació del decret llei per a eliminar aquest tribut que fins ara pagaven les rendes més altes.

En concret, ho han vingut abonant de mitjana una de cada deu persones que hereta i durant l'any passat va aportar a les arques públiques 354 milions d'euros. La previsió de recaptació per a 2023 era de 392 milions d'euros.

“Aprovarem una cosa molt important, un compromís molt especial que és l'aprovació del projecte de llei pel qual suprimirem l'impost de successions i donacions. S'acaba l'impost a la mort per als fills, per als cònjuges, per als pares en la Comunitat Valenciana”, ha explicat Mazón.

El passat 21 de juliol, el Govern valencià del PP i Vox va aprovar el començament dels tràmits per a bonificar el 99% de l'impost, una tramitació que culmina aquest dimarts amb l'aprovació del decret llei.

Segons va anunciar Mazón el mes de juliol passat, la mesura tindrà efectes a partir del 28 de maig, data de les eleccions autonòmiques que li van donar la victòria i la justifica en el perjudici que causa a l'economia i la seua “escassa incidència” sobre el total d'ingressos dels pressupostos de la Generalitat Valenciana. El tribut, que ha denominat en diverses ocasions “impost a la mort”, suposa “un greu perjudici econòmic per a moltes famílies, sense que l'herència supose cap benefici econòmic o un increment real en el seu patrimoni” i “condiciona o limita” comportaments com “l'estalvi o la inversió”.

Les dades d'Hisenda apunten que l'impost de successions només afecta a una minoria. Segons va indicar l'exdirector general de Tributs, bonificar l'impost al 99% com ha anunciat el president impacta en 24.797 persones, l'1% dels declarants, amb un càrrega fiscal suportada únicament del 6,5% de l'import rebut. En 2020, segons les xifres d'Hisenda, van declarar 166.493 hereus; només van pagar impostos 20.627 -entre un i 5.000 euros- i només 6.293 persones -el 3,8% dels quals van tributar- van pagar una xifra superior a 5.000 euros. El 87,6% dels hereus no va pagar res.

El líder popular va explicar llavors que les renúncies a herències han augmentat un 24% durant el primer trimestre de 2023, la qual cosa ha suposat que 1.558 valencians hagen renunciat a elles en aquest període. En quatre anys, la passada legislatura, es van produir 20.862 renúncies.

També va afegir que té poc impacte sobre el pressupost: successions implica l'1% mentre que donacions, que també es modificarà, el 0,1%. L'informe econòmic dels pressupostos assenyala que els tributs de patrimoni, l'Impost sobre Successions i Donacions, i la tarifa autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques suposen en el seu conjunt el 21% dels ingressos totals estimats per a les arques públiques i que successions és, després de transmissions patrimonials, el principal agent recaptador.

El president va defensar que la supressió de l'impost “provocarà la reactivació de l'economia i la posada en el mercat del patrimoni que, principalment, sol ser immobiliari”, i apunta que, sumat al “estalvi” polític -800.000 euros, de moment-, en suprimir una desena d'alts càrrecs-, compensarà els efectes sobre els ingressos públics.