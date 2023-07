La broma de Baldoví sobre l'àudio de Mazón: “S'ha menjat tot el discurs de Vox de 'cabo a rabo'”

“Senyor Mazón, vosté ha enganyat els valencians. Es va passar mesos dient que no pactaria amb Vox, i mentrestant, ja tenia clar amb qui s'aniria al llit, com ha demostrat un àudio filtrat d'una reunió de partit. Vosté ha demostrat que arribar a un acord amb l'extrema dreta, malgrat haver-se passat mesos dient el contrari, ha sigut xuplat. En tan sols unes hores vosté s'ha entregat a Vox i s'ha menjat tot el seu discurs de 'cabo a rabo'”. Així s'ha referit el portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, a la conversa publicada per elDiario.es sobre la predisposició de Carlos Mazón a pactar amb la ultradreta.

Baldoví ha llançat algunes acusacions al dirigent del PP durant el seu discurs en el ple d'investidura, on li ha enlletgit l'acord amb la formació ultra. “Per a arribar al poder, s'ha engolit la renúncia a lluitar contra la violència masclista i s'ha engolit l'homofòbia i la transfòbia de l'extrema dreta. Enfront d'això, Compromís farà una oposició contundent perquè aquest acord infame se li ennuegue”, ha conclòs el portaveu, que no ha rebut resposta de Mazón.

El líder de Compromís ha protagonitzat la intervenció més severa contra Mazón, assegurant que existeix un pacte paral·lel al subscrit entre formacions. “El pacte ha sigut el següent: El PP assumeix el discurs d'odi de Vox i s'oblida de parlar de violència de gènere, a canvi, Vox li deixa a les seues mans el 95% del pressupost”, ha assenyalat. “A canvi de deixar que Vox rebente minuts de silenci contra la violència masclista, retire banderes LGTBI, que negue el canvi climàtic, censure pel·lícules o revistes infantils per a xiquets. A canvi d'aquest soroll que farà Vox, seran els 'pagafantas' del PP”, ha denunciat.

Baldoví s'ha referit en diverses ocasions a aquesta conversa, encara que el líder del PP ha ventilat la resposta amb una referència a la Diputació d'Alacant, ignorant l'assumpte. El parlamentari també ha interpel·lat Mazón preguntant-li si continua mantenint l'afirmació de novembre, quan es va produir la conversa, i si creu que els seus socis de govern duen a terme aqueixa pràctica –en referència a “tocar els collons”–.

El portaveu de Compromís ha retret a la presidenta de les Corts Valencianes que s'apartara de la pancarta contra la violència masclista i que les publicacions de les xarxes siguen en castellà. També al PP que haja facilitat la presidència a una diputada que considera que mantindre els parlaments autonòmics “no és eficaç ni eficient”. El síndic també ha criticat la redacció de l'acord de govern PP i Vox, amb frases com a “sanitat per a millorar la sanitat”, una redacció que “milloraria un xiquet de primària”. i ha ironitzant proposant un nou acord: “No mentir perquè no es mentisca, no robar perquè no es robe, no retallar perquè no hi haja retallades”.

“La inquisició”

“Vosté farà conseller a algú que està beneint la santa inquisició. La paraula censura, que feia temps que havíem oblidat i que torna”, ha agregat. “Que dramàtic és que torne, que es prohibisca una pel·lícula per a xiquets de Disney perquè hi ha un innocent beset entre dues dones. És dramàtic, és tràgic, és sinistre i és trist”, ha manifestat.