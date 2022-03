Brussel·les retalla la sanció i permet a la Generalitat Valenciana reobrir els estudis cinematogràfics de la Ciutat de la Llum

La Ciutat de la Llum d’Alacant podrà tornar a acollir rodatges i produccions audiovisuals després d’una dècada de sanció per vulnerar les normes europees de competència. El Govern valencià recuperarà a partir de l’1 de juliol el control operatiu i administratiu del complex cinematogràfic, que s’havia convertit en un erm amb 470 milions d’euros enterrats.

Els estudis cinematogràfics es van construir el 2005, sota el mandat d’Eduardo Zaplana. Seguint el rastre de la política megalòmana, la Generalitat Valenciana hi va invertir 265 milions d’euros, xifra que pràcticament es va duplicar amb els deutes, les sancions de competència i les indemnitzacions a què va haver de fer front l’executiu autonòmic. L’expropiació de terrenys es va fer de manera irregular, segons el Tribunal Superior de Justícia valencià, i la injecció de fons públics del Govern del PP vulnerava les normes de competència comunitàries, segons la Comissió Europea, que el 2012 va ordenar el tancament.

L’organisme comunitari va dictaminar a favor dels estudis britànics Pinewood, que van considerar irregulars els 265 milions d’euros públics que s’havien invertit en un complex gestionat per una empresa pública, Societat de Projectes Temàtics –també gestora de Terra Mítica–que competia amb els estudis privats. Els estudis de la saga 007 van carregar contra el centre de rodatge de Lo imposible, que aspirava a ser un focus d’atracció per a les mayors nord-americanes i, segons va defensar l’executiu de Zaplana, una manera de materialitzar el somni de Luis García Berlanga.

Les obres de construcció van costar 188 milions d’euros, als quals se sumen 54 milions en organització d’esdeveniments i 166 milions en pèrdues. Al balanç, l’executiu autonòmic suma prop de 70 milions d’euros en indemnitzacions per les expropiacions.

Seixanta rodatges, unes quantes demandes i deu anys després, l’any en què se celebra el centenari de Berlanga, la Generalitat anuncia un acord amb Brussel·les per a retallar cinc anys la sanció i tornar a ser seu cinematogràfica. Segons el president del Consell, Ximo Puig, des de l’1 de juliol no hi haurà restriccions a l’activitat empresarial en el recinte, que tornarà a les mans de la Societat de Projectes Temàtics.

El dirigent valencià ha avançat que es prepara un pla estratègic per a recuperar l’activitat cinematogràfica i audiovisual abans d’acabar l’any, que inclou la possibilitat que el complex aculla una subseu de la cadena televisiva europea Euronews. Des de la parada obligatòria, el centre ha mantingut l’escola de cinema, ha dedicat part del seu emplaçament al Districte Digital i s’ha fet servir com a centre logístic, ara per a donar suport davant la crisi a Ucraïna.