Camps, en Gürtel, sobre 'El Bigotes': “Quan un partit veu que algú ho està fent bé, per a què canviar”

L'expresident valencià Francisco Camps, l'últim dels 26 acusats que ha declarat en el judici per la peça separada 5 del 'cas Gürtel' en l'Audiència Nacional, ha negat que fora l'amfitrió de la trama corrupta. Camps, en to altiu, s'ha deslligat de les empreses de Gürtel i ha explicat que la contractació d'Orange Market per a l'organització dels actes del PP a València venia marcada per la seu nacional del carrer Gènova de Madrid.

Encara que ha reconegut que sabia que Álvaro Pérez 'El Bigotes' s'encarregava dels actes del PP valencià, tant quan era candidat a les autonòmiques del 2003 com quan ja era president de la Generalitat Valenciana. “No ho negaré ni ho he negat mai”, ha dit.

L'acusat, per a qui la Fiscalia Anticorrupció demana dos anys i mig de presó pels presumptes delictes de prevaricació i frau, ha justificat la vinculació orgànica del PP valencià amb la trama: “Quan l'aparell d'un partit veu que algú ho està fent bé, per a què canviar”, ha afirmat Camps.

Camps s'ha negat a contestar a les preguntes de les defenses dels acusats de les empreses de Gürtel, encara que si que ha contestat a la representant de la Fiscalia Anticorrupció, al seu lletrat i la resta de defenses.

“Problemes gürtelianos”

L'expresident valencià ha negat que El Bigotes formara part del seu equip: “Aquest senyor era el que muntava els actes del partit”. Francisco Camps ha lamentat els seus “problemes gürtelianos” i ha negat fins i tot haver sabut què era l'empresa Orange Market la que organitzava l'actes del partit.

La declaració de Camps es produeix després de les confessions dels caps de la xarxa 'Gürtel', que el van assenyalar com l'enllaç de la trama davant el Palau de la Generalitat Valenciana. L'expresident valencià ha intentat retraure a l'inici de la seua declaració al PSPV-PSOE la seua personació en les causes del 'Gürtel' i ha criticat que el Ministeri Públic ha estat “constantment” intimidant-lo amb les fotografies en les quals apareix juntament amb Álvaro Pérez.

L'acusat ha negat en tot moment que donara instrucció per a contractar les empreses de la trama des de l'Administració valenciana. Camps ha matisat la seua relació amb El Bigots. Durant la seua declaració, en diverses ocasions, s'ha referit al “Partit Socialista” fins que el president del tribunal li ha demanat que se centrara en les preguntes del Ministeri Fiscal: “Deixem a part les qüestions polítiques”, li ha etzibat el magistrat.