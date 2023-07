Carlos Mazón jura el càrrec: “La tolerància i la curiositat, la lleialtat i el patriotisme, són coses velles però no caduques”

El líder del PP valencià, Carlos Mazón, ja és president de la Generalitat Valenciana. El dirigent dels populars valencians ha pres possessió del càrrec aquest dilluns, quatre dies després de la investidura amb el suport de l'extrema dreta. El dissabte passat, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el seu nomenament signat pel rei.

En el seu discurs en el ple de les Corts Valencianes, Mazón ha jurat el càrrec “conscient de la tasca que enfrontem i profundament agraït per la confiança”. “Els ciutadans de València, Alacant i Castelló mereixien un canvi. La Comunitat valenciana mereixia un canvi. I hui, de manera immediata, comença aqueix canvi”, ha enunciat.

El president de la Generalitat apunta que el canvi es deu al fet que “hem triat l'esperança enfront del temor”. “El millor de la història de la Comunitat Valenciana està per arribar”, ha insistit. “Els valors sobre els quals descansa el nostre èxit i la nostra història com a poble, el treball dur i l'honestedat, la valentia i el joc net, la tolerància i la curiositat, la lleialtat i el patriotisme; aquestes coses són velles però no caduques”, ha recalcat.

El líder del PP valencià ha sigut elegit president de la Generalitat Valenciana amb el suport dels 13 diputats de Vox, formació que entra en el govern autonòmic. Fins hui, el de Vicente Barrera, vicepresident amb competències en cultura nomenat a proposta de Vox és l'únic càrrec del govern autonòmic que es coneix.

A l'acte han acudit nombrosos representants del PP com a Cuca Gamarra, Jorge Azcón o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A l'entrada, ha manifestat: “Tant de bo aqueix canvi arribe a tota Espanya a partir del diumenge. Treballarem amb molt de compromís i humilitat i amb tota la il·lusió perquè es produïsca”.