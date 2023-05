El CIS augura un triomf de l'esquerra en les Corts al no arribar a la majoria PP i Vox en el millor dels escenaris

Comunitat Valenciana Encuesta preelectoral del CIS

La Comunitat Valenciana resulta un territori clau per als dos grans partits, PSPV i PP, que es juguen la presidència de la Generalitat. Després de dues legislatures amb governs progressistes -primer amb els socialistes i Compromís i ja en l'actual mandat amb la inclusió d'Unides Podem-Esquerra Unida-, el pròxim 28 de maig totes les enquestes indiquen que la balança caurà del bloc d'esquerres o del de dretes (PP-Vox) per uns quants milers de vots. I el CIS no és una excepció.

Ximo Puig: “Que el projecte del PP siga l’‘antisanchisme’ demostra la fluixedat intel·lectual i política dels seus dirigents”

Más

L'esquerra, en qualsevol dels escenaris possibles, obtindria la majoria en les Corts Valencianes. En el millor dels escenaris per als partits de dreta, PP i Vox només podrien sumar 48 diputats (36+12). La forqueta que atorga el CIS als populars és de 31-36 escons, amb el 10,7% dels sufragis i com a partit més votat, mentre que a Vox li dona entre 8 i 12 representants, amb el 10,2% dels vots. La majoria en les Corts Valencianes està situada en els 50 escons.

Pel respecta als grups del Botànic, el PSPV seria el segon partit més votat, amb el 29% dels sufragis i entre 30 i 34 seients en el Parlament valencià; Compromís obtindria el 18,5% dels sufragis i entre 15 i 19 escons; i Unides Podem-Esquerra Unida aconseguiria entre 2 i 5 parlamentaris (entre el 5,1 i el 6,9% dels vots, la qual cosa els garantiria la representativitat).



Ayuntamiento de Valencia Encuesta preelectoral del CIS

Joan Ribó guanyaria una altra vegada a València

A la ciutat de València, Compromís tornaria a guanyar les eleccions amb entre 11 i 12 regidors amb el 30,4% dels vots per 10 regidors del PP amb el 29% dels sufragis. El PSPV de Sandra Gómez obtindria, segons l'enquesta del Centre d'Estudis Sociològics, el 19,5% dels vots amb 7 representants, Vox aconseguiria entre 4 i 5 edils i l'11% dels vots i Unides Podem-Esquerra Unida podria entrar a l'Ajuntament amb un regidor i una estimació de vot d'entre el 3,2% i el 5,7% dels vots. Amb aquests resultats, Joan Ribó Ribó tornaria a ser alcalde de València i obtindria fins a dos regidors més dels que té actualment.

El CIS també constata la desaparició de Ciutadans, tant en el parlament autonòmic, on a penes aconseguiria el 2,1% dels sufragis, com del Consistori valencià, on només obtindria el 1,9%.

Enquesta d'elDiario.es

Segons els resultats que es desprenen de l'enquesta elaborada per Simple Lògica per a elDiario.es, PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida estarien en disposició de reeditar un tercer Botànic. Així, d'aquest sondeig es desprén que, a pesar que el PP de Carlos Mazón guanyaria les eleccions autonòmiques en la Comunitat Valenciana, les forces progressistes sumarien entre un i tres diputats més que la suma dels representants de populars i Vox, encara que amb els blocs molt igualats i la clau de l'entrada d'UP-EUPV en les Corts (l'estudi de simple lògica li atorga un 6,7%, percentatge prou per damunt de la barrera electoral del 5% que li asseguraria representació en el Parlament autonòmic). D'aquesta enquesta també es desprén una certa polarització entre territoris, amb un PP molt dominant a Alacant, amb majoria de representació gràcies a Vox, i majoria dels partits d'esquerres en la circumscripció de València. A la província de Castelló es produiria un empat entre blocs.