Ciutadans i PP tracten de desvincular la ruptura a Oriola de les seues aliances municipals

El que passa a Oriola es queda a Oriola. Els dirigents de PP i Ciutadans insisteixen a desvincular la ruptura en el govern de la capital del Baix Segura, un dels principals feus de la dreta a la Comunitat Valenciana, de la resta d’acords que les formacions conservadores van subscriure en les últimes eleccions.

Dilluns va prosperar una moció de censura pactada per cinc regidors de Ciutadans amb el PSPV i secundada per Cambiemos Orihuela, la marca municipal de Podem a la localitat alacantina, per a desallotjar del consistori Emilio Bascuñana, imputat per malversació de fons públics pel fet d’haver cobrat de Sanitat sense que constara que acudira al seu lloc de treball. La nova alcaldessa, la socialista Carolina Gracia, començarà aquesta setmana a formar un govern municipal en què integrar els seus nous socis després de la ruptura amb el PP.

Els exsocis de govern local s’obstinen a desvincular aquesta ruptura de la resta de les relacions que mantenen. En una roda de premsa dimarts, només un dia després de perdre l’alcaldia, el líder del PP valencià, Carlos Mazón, qualificava l’operació de “desficaci antinatura que fa bastant pudor”, i acusava de nou Ximo Puig d’impulsar-la. Una acusació que fonamenta en el fet que la formació conservadora s’alie amb Els Verds, amb Cambiemos, amb Esquerra Unida i el PSOE, que nega l’aigua i avala la imposició del català al Baix Segura“. ”Ha sigut una decepció per a mi per part de Ciutadans, però se circumscriu a Oriola“, ha insistit, desvinculant-la d’altres pactes com el que mantenen en la Diputació d’Alacant.

La ruptura després d’una aliança de set anys amb un alcalde que ja n’està dos imputat per malversació ha fet tremolar la direcció de Ciutadans. Amb el record encara recent de l’intent de moció de censura a Múrcia i la factura política per al partit d’Inés Arrimadas, la direcció autonòmica de Ciutadans insisteix a adoptar una posició defensiva i rebutjar tot acord amb els socialistes. La portaveu en les Corts Valencianes, Ruth Merino, recalcava dimarts que la seua formació no secunda el canvi de govern i els seus regidors han actuat per lliure. “Tenim molt clar que cal complir els drets dels afiliats”, ha assenyalat, en referència a l’expedient disciplinari que ha reclamat la direcció provincial.

En el debat a Oriola, les investigacions per corrupció van passar de puntetes: a penes es va esmentar en el plenari que Bascuñana se l’acusa d’haver cobrat 200.000 euros de les arques públiques sense que conste que treballara. En el seu discurs de comiat, Bascuñana afirmava que deixa l’alcaldia “satisfet amb la gestió, amb la consciència tranquil·la i amb les mans netes, molt netes”.