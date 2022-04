Ciutadans se suma a la moció de censura contra l'alcalde del PP d'Oriola que va cobrar de Sanitat sense treballar

Ciutadans, la formació que feia costat a l'alcalde popular d'Oriola, Emilio Bascuñana, canvia de bàndol. La formació taronja s'ha sumat al PSPV-PSOE i a Cambiemos Orihuela en una moció de censura que pot desallotjar del poder Bascuñana, investigat per cobrar de la sanitat pública sense anar a treballar. Els tres grups sumen 14 edils, amb la qual la socialista Carolina García es convertiria en alcaldessa en el ple del pròxim 25 d'abril.

La delicada situació judicial de l'alcalde popular, que tenia una clínica privada i està sent investigat per un presumpte delicte de malversació de cabals públics per cobrar d'un lloc en el Conselleria de Sanitat sense acudir a treballar, no ha sigut obstacle perquè els seus socis de Ciutadans ho hagen mantingut en el poder. No obstant això, les dissensions internes han acabat per donar l'estocada a Bascuñana.

Els socialistes conformen la segona força política a Oriola, amb sis edils, mentre que Ciutadans compta amb cinc representants. A aquests regidors se sumarien els de Cambiemos Orihuela, que pretenen donar suport a la moció de censura i deixar que governe el PSPV-PSOE amb Ciutadans. El PP compta amb nou edils mentre que Vox té a dos regidors.

La moció de censura acabaria amb el mandat d'Emilio Bascuñana, que governa el consistori des de 2015, esguitat per la investigació judicial iniciada després que elDiario.es destapara que va cobrar entre l'1 de novembre de 2007 i el 7 de gener de 2014 com a assessor de la direcció territorial de Sanitat sense acudir a treballar (ni demanar vacances, ni tindre un lloc de treball adscrit, ni tan sols aparéixer per les instal·lacions segons els testimoniatges dels funcionaris).