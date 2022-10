Claus de la rebaixa fiscal valenciana: deduccions i menys quota en l’IRPF per a 100 euros d’estalvi mitjà en la declaració de la renda

El Govern valencià ha aprovat dilluns el decret llei que modifica els trams autonòmics de l’IRPF per rebaixar la declaració de la renda a 2,3 milions de persones. El ple del Consell ha validat en una sessió extraordinària la rebaixa fiscal anunciada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, que tindrà caràcter retroactiu i es materialitzarà en la pròxima declaració de la renda. El mateix ple ha aprovat l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, que es debatrà en les Corts Valencianes juntament amb els pressupostos del 2023.

La rebaixa ja aprovada afecta els contribuents amb rendes inferiors a 60.000 euros a l’any i concentra l’estalvi en els que ingressen menys de 30.000 euros anuals. L’objectiu de la reforma és mitigar l’impacte de la inflació sobre les rendes del treball perquè els impostos graven la riquesa real i l’augment de preus no perjudique els contribuents. Per a les rendes superiors a 60.000 euros no hi haurà ajust en el tram autonòmic de l’IRPF; es mantindran enguany.

La mesura, que té com a contrapartida una pujada d’impostos als grans patrimonis l’any vinent, segons ha indicat la vicepresidenta Aitana Mas, suposarà un estalvi mitjà de 111 euros per contribuent per a 1,3 milions de persones, mentre que 962.000 més passaran a tindre quota zero (i estaran exempts de declarar). Els càlculs de la Conselleria d’Hisenda indiquen que es beneficiaran el 97% dels declarants en la Comunitat Valenciana: 2,3 milions dels 2,41 que tributen. En termes globals, la rebaixa suposarà una minva en la recaptació entre 148 i 180 milions d’euros, una forqueta que va en funció dels que sol·liciten les noves deduccions per hipoteca i per tractaments de fertilitat.

El conseller d’Hisenda, Arcadi España, ha defensat en la roda de premsa posterior al ple que la caiguda en la recaptació fruit d’aquesta reforma no implicarà retallades. El conseller socialista ha indicat que la Generalitat va recaptar l’últim any prop de 4.400 milions d’euros a través del tram autonòmic de l’IRPF –en què es produirà la rebaixa– i 2.800 milions d’euros amb els tributs propis, per la qual cosa considera que hi ha un cert marge per a alleujar la càrrega fiscal. “Usem la política fiscal per a fer política social”, ha apuntat España.

La rebaixa fiscal es compon de diverses mesures: una baixada en els trams autonòmics de l’IRPF, un augment de la quantitat i dels supòsits a deduir i un augment del mínim exempt de tributació. En concret, s’ha aprovat un increment del 10% dels mínims exempts personal i familiar; així com un augment del 10% en l’import de totes les deduccions autonòmiques i dels límits de renda per a accedir-hi. El decret redueix el tipus inferior de la tributació del 10% al 9% i manté el tipus més elevat en el 29,5% actual. A més, introdueix un tram impositiu addicional per a augmentar la progressivitat de l’escala i el seu efecte redistribuïdor de la riquesa, per la qual cosa la nova escala tindrà un total d’11 trams diferents de tributació davant dels 10 actuals.

Noves deduccions fiscals

L’executiu autonòmic ha modificat les deduccions fiscals i ha introduït nous elements per a rebaixar la factura en la declaració de la renda. En línies generals, augmenta un 10% l’import de totes les deduccions existents, així com un 17,3% els límits de renda per a accedir-hi. En les declaracions individuals s’eleven els límits de 25.000 a 30.000 euros; mentre que en les declaracions conjuntes els límits de renda passen dels 40.000 actuals als 47.000 euros per a poder ser beneficiari de les deduccions.

A més, es reforcen especialment les deduccions vinculades a facilitar l’accés a l’habitatge i per a atendre l’emergència residencial, afectada pel fort increment del preu de l’habitatge. D’aquesta manera, en el cas de les deduccions per lloguer d’habitatge habitual s’eleven de 700 a 800 euros amb caràcter general i de 850 a 950 euros en el cas de menors de 35 anys, discapacitat o víctimes de violència de gènere. Quantia que s’elevarà fins a un límit de 1.100 euros en el cas que es reunisquen dues d’aquestes condicions.

Igualment, s’augmenten els límits en el cas de millora o obres de sostenibilitat i accessibilitat en els habitatges fins a 5.500 euros; així com per les inversions en instal·lacions d’autoconsum i energies renovables, que s’augmenten fins a un màxim de 8.800 euros davant dels 8.000 euros actuals. Per a aquesta última deducció el decret llei preveu una simplificació dels requisits per a promoure l’autoconsum i la instal·lació de renovables.

La nova reforma fiscal inclou també dues noves deduccions fiscals com són l’accés a la reproducció assistida per a dones entre 40 i 45 anys que no estiguen rebent tractament de la sanitat pública fins a un màxim de 100 euros, així com l’ajuda per a fer front a l’increment dels tipus d’interés en l’últim any en hipoteques subscrites a partir de l’1 de gener de 2014, fins a un màxim anual de 100 euros.