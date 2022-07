Com posar límit a l’assetjament immobiliari: el Govern valencià sancionarà els grans propietaris fins a 950.000 euros

Les denúncies per assetjament immobiliari són una constant en els col·lectius de defensa del dret a l’habitatge. Els afectats narren que els grups empresarials que compren edificis vells per reformar-los envien escrits als inquilins en què adverteixen d’una pujada del lloguer o de la no renovació, continuen amb telefonades constants i, a vegades, fan servir amenaces directes, talls de subministrament en la comunitat de veïns o denúncies de desnonament com a mètode intimidatori.

A la Comunitat Valenciana hi ha més de 36.000 persones o empreses que tenen més de 10 habitatges, la major part dels quals són “persones jurídiques que operen segons les lògiques del lliure mercat i amb l’objectiu bàsic d’augmentar els seus beneficis”. La concentració dona peu a pràctiques especulatives, a l’augment dels preus del lloguer i a les traves per a accedir a un habitatge en condicions per més col·lectius a cada vegada. Amb aquest diagnòstic, que figura en el preàmbul de l’últim text legal de la Conselleria d’Habitatge, el Govern valencià s’ha proposat posar límit a les males pràctiques dels grans tenidors, especialment els anomenats fons voltor.

El departament que dirigeix Héctor Illueca, d’Unides Podem, desplega un projecte legislatiu que regule l’activitat dels propietaris de més de deu habitatges i sancione les pràctiques d’assetjament. La norma, que acaba de finalitzar el procés d’exposició pública, defineix l’assetjament immobiliari com “l’actuació amb abús de dret que té l’objectiu de pertorbar la persona assetjada en l’ús pacífic del seu habitatge i crear-li un entorn hostil o humiliant, siga en l’aspecte material, personal o social, amb la finalitat última de forçar-la a adoptar una decisió que no vol sobre el dret que l’empara per a ocupar l’habitatge”.

L’avantprojecte de Llei de regulació de l’activitat dels grans tenidors d’habitatge i de l’assetjament Immobiliari estableix sancions fins a 950.000 euros i la possibilitat que la promotora denunciada no puga contractar amb l’Administració pública. Els grans tenidors tindran l’obligació d’oferir un lloguer social si es detecta la vulnerabilitat de l’inquilí i hauran de comunicar a la Generalitat la seua intenció d’interposar una demanda per executar un desnonament. Si aquests propietaris mantenen buit un habitatge més de dos anys, hauran de cedir-ne l’ús a l’Administració pública en reconeixement de l’“interés social”, si hi ha necessitat d’habitatge públic.

La norma estableix una sèrie de mesures per a frenar la discriminació en l’accés a l’habitatge per raons ideològiques, de gènere, d’orientació i d’identitat sexual, religioses, ètniques, per discapacitat o per malaltia. També per raons d’“aporofòbia”. La llei apunta que pot haver-hi una discriminació directa –una negativa verbal o escrita– o indirecta, que es dona com “l’establiment de condicions de pagament o garantia insòlites o poc habituals i que provoquen de fet la impossibilitat d’accedir a l’habitatge de col·lectius particularment vulnerables”.

La mesura se suma a l’impost per a grans tenidors pactat pel PSPV, Compromís i Unides Podem en les Corts en els últims pressupostos, i als decrets que desenvolupen la Llei de funció social de l’habitatge, que pressiona els anomenats “grans tenidors” a traure al mercat els habitatges buits a preus assequibles. Aquests tindran l’obligació de registrar les seues propietats en un web de l’executiu autonòmic, que també disposa de portal immobiliari. Aquesta setmana, sobre la base del decret esmentat, la Generalitat ha declarat deshabitats 468 dels 500 immobles que fins hui s’han registrat i en destinarà 118 al lloguer, en adherir-se al pla. Els 500 habitatges pertanyen a 20 propietaris en tota la comunitat autònoma.