Compromís aborda el futur polític de Mónica Oltra

La reflexió col·lectiva sobre com mitigar l’impacte de la imputació de Mónica Oltra sobre el projecte d’esquerres iniciat el 2015 amb el Pacte del Botànic es farà per fases. La primera, dimarts, en la seu de Compromís, que reunirà la seua executiva, amb representants de les tres formacions polítiques que componen la coalició valencianista (Més Compromís, Iniciativa i Verds-Equo) per abordar el futur polític de la número dos del Govern valencià.

La reunió té caràcter ordinari i estava programada abans de conéixer la decisió del Tribunal Superior de Justícia, però la situació de la vicepresidenta centrarà la trobada que arranca a la vesprada. Des de llavors, la coalició valencianista ha tancat files al voltant d’Oltra. El dissabte Compromís va manifestar el suport a la seua líder en un acte que teòricament iniciava la preparació per a les eleccions del 2023, sota el lema ‘Cap al tercer Botànic’, en referència a l’acord de govern de la Generalitat Valenciana. En aquest acte van participar els principals rostres de la formació.

Compromís recalca que és una força imprescindible per a reeditar el pacte de govern progressista i adverteix els seus socis que Oltra és un element fonamental en aquest engranatge, advertint contra tota pretensió de “decisions unilaterals” per part del president, el socialista Ximo Puig. Al seu torn, diversos membres de l’executiva, l’òrgan de decisió de la coalició, van insistir que cal abordar la situació, que pot llastrar el projecte polític, abans que Puig prenga alguna decisió, per al que hauria donat de termini fins al cap de setmana, segons fonts del Govern valencià. Des que el jutge d’instrucció va sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia la citació d’Oltra com a investigada per la gestió del seu departament en el cas d’abusos a una menor tutelada per la qual va ser condemnat el seu exmarit, en Compromís es parla de quina és la millor manera de mantindre el projecte polític sense restar força a la vicepresidenta, que ha sigut des del 2011 el seu cartell i la seua estirada electoral.

L’alcalde de València, Joan Ribó, que forma part de l’òrgan de decisió, apunta: “És un moment en què la companya Mónica Oltra està passant-ho malament i és important que tota la gent de Compromís li donem el nostre suport”. Un suport que no és incompatible a pensar en moviments polítics. La imputació, considera, “no és agradable” i recorda que ve motivada per una querella de l’extrema dreta (l’advocat de la víctima d’abusos és el dirigent de l’organització ultra España 2000). “Hem d’estudiar la situació, perquè una imputació, que està ocasionada per unes persones molt determinades i unes actuacions molt determinades, s’ha d’estudiar amb especificitat”, va insistir en un acte municipal dilluns.

Cap integrant de la coalició vol verbalitzar quins escenaris s’estudien, encara que una opció és que la vicepresidenta mantinga un perfil baix en el Consell mentre prepara la seua defensa judicial. Aquest perfil baix pot traduir-se en el fet que Oltra deixe de ser portaveu del Consell, però mantinga la seua cartera –la vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives– o que continue com a vicepresidenta, però sense ser titular de la gestió del departament, unes teories que haurien de discutir-se amb el PSPV i Unides Podem. En tot cas, apunten algunes fonts, la decisió no té per què prendre’s en una setmana –com apuntava Puig dilluns– sinó que ara comença el procés de reflexió. “Pel bé d’un tercer Pacte del Botànic, no prenguem decisions precipitades”, apunta un dirigent de Compromís, que afig que cal “adoptar decisions que siguen còmodes per a tots”.

Per a Mireia Mollà, consellera de Transició Ecològica, Oltra és “la representació de les polítiques a favor de les persones, de la lluita contra la corrupció, d’haver capgirat un govern segrestat per la dreta més corrupta que havia significat també la indignitat respecte de les institucions valencianes, i és compatible donar-li el suport absolut a la vicepresidenta i al seu paper en la política valenciana i, al mateix temps, dir que, òbviament, són temps de reflexió”. La dirigent de Compromís insisteix que la coalició ha d’abordar l’impacte de la imputació judicial en el projecte polític del Botànic.

El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, va reiterar el “suport total” que es va mostrar dissabte i va advertir de les “decisions unilaterals”, com ja va fer Àgueda Micó, portaveu de Més Compromís, divendres passat, amb l’ull posat en Ximo Puig. El president socialista vol abordar aquesta qüestió de manera col·lectiva en l’executiu autonòmic i insta les parts a reflexionar sobre les conseqüències que puga tindre per al projecte polític la situació processal de la vicepresidenta, però, segons assegura el seu entorn, esperarà a veure quina decisió prenen en Compromís abans de moure fitxa. Dilluns, preguntat per l’impacte de la imputació, Puig recalcava que l’acord del Botànic és abans de res “un pacte amb la societat valenciana”. “No podem fallar a la societat valenciana, hem de posar per damunt de qualsevol cosa un projecte que ha aconseguit alçar la hipoteca reputacional” de la comunitat autònoma, afegia.

Iniciativa, el partit de què forma part la vicepresidenta en la coalició, va ratificar aquest cap de setmana en el seu òrgan executiu el suport a Oltra, va recalcar l’origen de la denúncia i va manifestar: “La fermesa en la defensa de les garanties democràtiques és vital enmig de la deriva d’antipolítica i populisme punitiu que facilita, com hem vist en altres casos, el lawfare contra representants polítics d’esquerres”.

La citació del TSJ, on Oltra declararà el 6 de juliol, intensifica la pressió a l’executiu autonòmic, els membres del qual es veuen constantment interpel·lats per la situació processal de la número dos, cosa que entela l’acció del Govern. L’oposició ha centrat les seues intervencions de l’últim any a atiar políticament la vicepresidenta i acusar el president de complicitat, una estratègia que la fase següent del procés judicial reforça. L’agenda de PP, Ciutadans i Vox passa per colpejar Oltra per a colpejar el Botànic, i els partits que el componen no saben si el seu electorat ho resistirà. Amb tot, sembla que la resposta de Compromís no serà immediata. “Està parlant-se i continuarà parlant-se aquesta setmana”, indica un càrrec públic de Compromís, membre de l’executiva de la formació.