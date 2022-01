Compromís apaga el conat d’incendi intern i confirma Papi Robles com a portaveu en les Corts Valencianes per unanimitat

El conat d’incendi que va generar la decisió de la comissió permanent de Més, la branca majoritària de Compromís, per triar la portaveu del grup parlamentari ja s’ha sufocat. Els 17 diputats de Compromís en les Corts Valencianes han acordat dimarts que Papi Robles siga la seua nova síndica arran de la dimissió de Fran Ferri. La decisió, destaca el grup, s’ha pres per unanimitat, com s’han escollit els seus portaveus fins hui.

Divendres passat es va reunir l’òrgan directiu de Més Compromís, antic Bloc, per escollir un successor de qui ha sigut el seu portaveu les dues últimes legislatures. Tots els focus apuntaven el conseller d’Educació, Vicent Marzà, que durant unes quantes setmanes va alimentar el rumor sobre el seu possible canvi, però va decidir mantindre’s en l’executiu atesa l’evolució de la pandèmia i la tornada a les classes. Que la decisió es prenguera pels dirigents de Més, tot i que afecta tota la coalició, és un fet que va assentar malament en la resta de les branques. Bloc i País, el corrent de Més de què forma part Mònica Àlvaro, que és portaveu adjunta en el parlament, va traslladar les seues crítiques a la direcció d’Àgueda Micó per la gestió del conflicte. La decisió va ser ratificada posteriorment en la Comissió Executiva del partit. Ni Iniciativa del Poble Valencià ni Verds-Equo, els altres dos components de Compromís, van saber la decisió fins que va saltar a la premsa.

El grup parlamentari ha decidit que siga Robles, de la confiança de Marzà en les Corts Valencianes, qui dirigisca el grup parlamentari fins al final de la legislatura. Per fer-ho es recolzarà en els tres portaveus adjunts, que representen la resta de les sensibilitats de Compromís: Aitana Mas, d’Iniciativa; Juan Ponce, de Verds-Equo i Mònica Àlvaro, del corrent crític de Més.

La nova síndica ha agraït al grup parlamentari el suport i ha defensat que “canvia la cara visible, però Compromís no canvia”. “Continuarem treballant en la mateixa línia que fins ara, ja que li queda molta vida a aquest [Pacte del] Botànic del qual aquest grup sempre ha sigut garant, i continuarà sent-ho”.

La portaveu adjunta Aitana Mas, que va manifestar la disponibilitat per a ser portaveu, ha reiterat el seu suport a Robles i ha assegurat que treballarà “traslladant la seua experiència i amb tota la normalitat”. Mas ha insistit que es va posar a la disposició del grup per a ser síndica en un “exercici de responsabilitat”. “Jo sempre m’hi he oferit, però hi ha hagut una xarrada, una candidatura i una proposta i l’hem acceptada”. En aquest sentit, ha advocat per “deixar les aspiracions personals de banda” i ha considerat que “l’important” era remarcar que “el projecte de Compromís continua estant a rescatar persones”. “Faríem un mal servei si ens centràrem en persones i cares i no en projectes”, ha sentenciat.