Compromís demana al Govern que limite les faenes de risc amb temperatures extremes

En la setmana amb temperatures més altes que s’han registrat a Espanya en un mes de juliol, les dades de mortalitat per l’onada de calor ascendeixen a 360 persones. Una n’és la d’un treballador del servei de neteja de l’Ajuntament de Madrid, de 60 anys, que va morir el divendres a la vesprada, amb la ciutat en alerta taronja per temperatures extremes. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) registrava a l’hora del succés 38,9 °C en la seua estació d’El Retiro, la temperatura màxima del dia, en un fenomen que els experts asseguren que es convertirà en habitual.

Ateses les males previsions, agreujades pels efectes del canvi climàtic, la coalició Compromís ha registrat diverses preguntes al Senat reclamant una regulació de les condicions laborals durant fenòmens extrems de calor. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentat aquesta setmana diversos escrits dirigits al Govern en què planteja “avançar en una regulació laboral que impedisca treballar en les situacions de temperatures extremes per evitar els greus problemes de salut o fins i tot defuncions per colps de calor” i recorda els efectes adversos sobre la salut, especialment en població major o amb algunes malalties.

Per al senador, “les xifres actuals són inacceptables” i s’han de buscar mesures més enllà de les recomanacions de Protecció Civil o Sanitat, atés que “hi ha sectors en què no es pot optar a no exposar-se al sol sense por de ser acomiadat”. Així doncs, planteja un marc normatiu que “regule la prohibició de certes faenes de risc durant les onades de calor o situació d’alerta per altes temperatures”, que limite activitats a les hores de menys exposició, com són l’agricultura, la construcció o les faenes de manteniment.

El representant valencianista reclama que les clàusules s’estenguen a les subcontractes del sector públic, i recorda que aquestes empreses “han protagonitzat notícies per la mort d’operaris pel fet d’enquitranar durant puntes de calor ”, per la qual cosa considera que s’han d’estipular aquestes mesures en tots els plecs de condicions per a contractes públiques. Com a exemple, el senador ha plantejat imitar el programa de la Generalitat Valenciana davant fenòmens extrems, que intensifica els treballs de prevenció en episodis d’alerta per altes temperatures i inclou protocols en Sanitat i centres residencials.

Mulet planteja, a més de flexibilitzar les jornades laborals, que l’executiu prepare un paquet d’ajudes a les empreses dels sectors afectats per a reajustar les jornades. En paral·lel, la coalició reclama mesures impulsades des de l’Estat contra la pobresa energètica i la desprotecció de col·lectius vulnerables davant els fenòmens extrems.