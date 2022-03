Compromís i Unides Podem pressionen el PSPV pel canvi de postura del Govern amb el Sàhara

Les relacions entre els grups que formen part del Govern del Pacte del Botànic es ressenten en matèria de política exterior i drets humans. Amb la guerra d’Ucraïna i l’enviament d’armes van començar a aflorar las divergències entre Compromís, el PSPV i Unides Podem-Esquerra Unida. Amb la posició sobre el conflicte del Sàhara que ha traslladat el Govern de Pedro Sánchez, la bretxa s’engrandeix.

Unides Podem i Compromís han retret dimarts el canvi de rumb del Govern central, mentre que els socialistes valencians, que defensen el dret d’autodeterminació del Sàhara, demanen als seus socis esperar a les “explicacions oportunes”, del president de l’executiu, previstes per al 30 de març en el Congrés. Els valencianistes i la coalició d’esquerres han anunciat que presentaran aquesta setmana dues proposicions no de llei per refermar la seua posició sobre l’excolònia espanyola, que està ja anys en conflicte amb el Marroc.

Dimarts, Unides Podem-Esquerra Unida ha registrat el text en què reclamen que es rebutge el pla del Regne del Marroc d’autonomia per al Sàhara Occidental, “per incomplir les resolucions de l’ONU i no reconéixer els drets del poble sahrauí”. La portaveu parlamentària de la coalició, Pilar Lima, ha recordat que Espanya “té un compromís històric amb el poble sahrauí, tenim responsabilitats polítiques i jurídiques en el procés de descolonització del Sàhara Occidental” i retrau al PSOE no haver consultat amb el seu soci de Govern la decisió.

Compromís presentarà una proposta per a defensar el dret del poble sahrauí a conviure segons planteja l’ONU, a més d’altres iniciatives en ajuntaments i de participar en les concentracions de suport, com la convocada dijous a les 18 h a la plaça del Temple a València, davant de la Delegació del Govern. La seua síndica, Papi Robles, ha urgit que el president i líder del PSOE “recapacite” i aquesta decisió “històrica” es prenga en el Congrés. “Els drets humans han de prevaldre a Ucraïna i al Sàhara també”, ha reivindicat.

El canvi en la política exterior espanyola situa el PSPV en una posició incòmoda. El portaveu de la formació, Manolo Mata, assegura que el seu partit contínua pensant que cal protegir els drets dels sahrauís i ha afegit que “tot Europa està conscienciada”, però recorda que el pla marroquí compta amb el suport de França i els Estats Units. “En 47 anys demanant el referèndum, no s’ha fet mai”, subratlla.

Els socialistes van impulsar una proposició no de llei al març del passat any per a demanar el reconeixement de l’autodeterminació dels sahrauís. La proposta, debatuda en la comissió de Drets Humans, demanava la designació d’un nou representant especial de les Nacions Unides per a la zona i “reprendre el procés negociador per trobar una solució pacífica al conflicte, que respecte els drets i les llibertats fonamentals del poble sahrauí”. La iniciativa també reclamava augmentar l’acció humanitària en la zona “per a alleujar així les extremes condicions de vida dels seus habitants”. Aroa Mira, la parlamentària que la va registrar, va afirmar que en 45 anys el poble sahrauí ha patit una “situació dramàtica d’exili, repressió i abandó, amb la deterioració consegüent dels seus drets humans, llibertats fonamentals i condicions de vida”. En la votació, entre els grups de l’oposició, només Ciutadans va votar a favor de la iniciativa, mentre que PP i Vox s’hi van abstindre.